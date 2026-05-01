Šamar od kog će dugo brideti obrazi svima u Denveru doživeli su igrači Nagetsa.

Bolan poraz od desetkovane Minesote u meču broj šest plej-of serije (110:98) označio je i kraj sezone za Nikolu Jokića i ekipu.

Timbervulvsi su stigli do 4:2 u pobedama, a Jokić nije mogao sve sam, te je Denver više nego zasluženo eliminisan.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Ovu seriju obeležila je velika tenzija, sukobi i okršaji na terenu, a u centru pažnje skoro uvek bili su Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels. Zbog toga je scena sa kraja šestog meča bacila planetu u nevericu. Naime, Mekdenijels je prišao Jokiću, a Srbin je pokazao kakav je sportista, pružio je ruku rivalu, čestitao mu, pa su se košarkaši čak i zagrlili.

Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels - zagrljaj posle šestog meča plej-of serije Minesote i Denvera Foto: Printscreen / Twitter / anthonyVslater

Kasnije je Jokiću prišao i Džulijus Rendl sa kojim je takođe Nikola vodio rat, a Srbin je i njemu čestitao. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Gospodski potez Nikole Jokića oduševio je javnost, a Srbin je pokazao veličinu i u bolnom porazu.

Ne propustiteKošarkaPROVOKATOR NASTAVIO SA SRAMOTNIM POTEZIMA - JOKIĆ JE POBESNEO POSLE OVOGA! Srbin burno reagovao, malo je falilo da dođe do još jednog HAOSA! (VIDEO)
Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota
KošarkaJOKIĆ SE ZALEĆE NA MEKDENIJELSA, A ŽENA IZ PUBLIKE BEŽI GLAVOM BEZ OBZIRA! Isplivao novi snimak žestokog obračuna: Haos kakav se ne viđa često! (VIDEO)
KošarkaRAT U PROGRAMU UŽIVO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Brutalna rasprava dve legende: "Obrukao bih ga pred ženom i porodicom! Dao bih 500 dolara da ga sastave sa zemljom!"
Jokić Šek Barkli.jpg
Košarka"SAMO SAM VIDEO NEKOG VELIKOG KAO ĐAVO" Minesotin provokator se oglasio posle sukoba sa Jokićem: Ne znam šta mi je rekao...
Džejden Mekdenijels.jpg

