Šamar od kog će dugo brideti obrazi svima u Denveru doživeli su igrači Nagetsa.

Timbervulvsi su stigli do 4:2 u pobedama, a Jokić nije mogao sve sam, te je Denver više nego zasluženo eliminisan.

Ovu seriju obeležila je velika tenzija, sukobi i okršaji na terenu, a u centru pažnje skoro uvek bili su Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels. Zbog toga je scena sa kraja šestog meča bacila planetu u nevericu. Naime, Mekdenijels je prišao Jokiću, a Srbin je pokazao kakav je sportista, pružio je ruku rivalu, čestitao mu, pa su se košarkaši čak i zagrlili.

Kasnije je Jokiću prišao i Džulijus Rendl sa kojim je takođe Nikola vodio rat, a Srbin je i njemu čestitao. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Gospodski potez Nikole Jokića oduševio je javnost, a Srbin je pokazao veličinu i u bolnom porazu.

