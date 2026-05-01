Denver Nagetsi doživeli su bolnu eliminaciju iz plej-ofa NBA lige. Desetkovana Minesota slavila je protiv Denvera sa 110:98 u šestom meču serije i sa 4:2 u pobedama plasirala se u narednu rundu.

Nikola Jokić odigrao je odličan meč koji je završio sa 28 poena, deset asistencija i devet skokova. Ipak, to nije bilo dovoljno za pobedu jer je izostala podrška saigrača u ključnim trenucima.

Na konferenciji za medije, Nikola Jokić je otvorio dušu i govorio je o brojnim zanimljivim temama. Za početak, dotakao se Rudija Gobera i građenja u reketu.

- Rudi je visok igrač, ne samo on, svi bukvalno imkaju ofanbzivne skokove. Samo nismo odraidli posao, imali su 19 ofanzivnih skokova. Gubili smo loptu mnogo, oni su se šalili sa nama - istakao je Jokić, pa dodao da oseća krivicu za ovaj rezultat:

- Moram da igram bolje, moram... Ušao sam u ritam od trećeg meča, malo je bilo bolje. Morao sam ipak igrati mnogo bolje, da uključim druge momke, nalazim otvorene igrače, dajem poene... Bili su bolji u ovoj seriji.

Zanimljiv mu je bio odgovor na pitanje koliko su Nagetsi daleko od prstena.

- Izgubili smo u prvoj rundi, daleko smo.

Govorio je i o eventualnim otkazima i odlascima iz Denvera.

- To nije moja odluka, da budem iskren. Da smo u Srbiji, svi bismo bili otpušteni.

Usledilo je pitanje i o Džamalu Mareju koji je bio katastrofalan u meču broj šest.

- I dalje smo dobri, kreirali smo poglede. Nered vas ne čini lošpim igračem, ili da loše donosite odluke. Nismo pogađali šuteve. posebno za tri poena, osim par momaka. Imao sam poverenje u Mareja.

Upitan je za nivo razočaranja.

- Razočaran sam, ne znam nivo.

Dotakao se i izostanaka Erona Gordona i Pejtona Votsona.

- Ne možemo o tome da mislimo i njima je falilo mnogo momaka i opet su pobedili. Bili su nam potrebni, ali kada nisu ovde, ne možemo o tome da mislimo.

Posle svega ipak ne krivi Dejvida Adelmana.

- Nije njegova greška što nismo hvatali loptu, nema za šta da se krivi Adelman, samo smo mi krivi.

Poslao je poruku i o budućnosti.

- Želim da budem u Nagetsima zauvek i dalje.

Nije želeo da prognozira završnicu NBA lige.

- Ne volim ta pitanja sa "šta ako". Oklahoma ima najviše dobrih igrača i dominira ligom.

Povrede, kako kaže, nisu uticale na rezultat.

- Imali smo 54 pobede, bili treći, bilo je povreda. Ne znam, našli smo način da pobedimo neke mečeve, ali ne želim da krivim povrede za to što nismo prošli dalje.

Za kraj, poručio je da ovaj tim ima lidere.

- Da, imamo lidere, mnogo momaka u više situacija - zaključio je Nikola Jokić.

