Denver Nagetsi i Nikola Jokić završili su sezonu!

Poraz od drastično oslabljene Minesote, za koju nisu igrali Edvards, Divićenco, Dosunmu i Anderson, u šestom meču serije, rezultatom 110:98 bio je dovoljan da Nagetsi završe sezonu, pošto su u ukupnom skoru Timbervulvsi slavili sa 4:2 u pobedama. Nije Denveru pomogla ni odlična igra Nikole Jokića koji je meč završio sa 28 poena, deset asistencija i devet skokova. Srbin jednostavno nije imao podršku ekipe i to su igrači Minesote znali da iskoriste.

Po završetku utakmice, pred novinare je stao trener Denvera Dejvid Adelman koji je bio vidno razočaran.

- Mislim da se nismo na pravi način nosili atleticizmom i brzinom, ofanzivni skok nas je ubio u mnogo mečeva u kojima smo izgubili, šutnuli su 19 puta više. Posed lopte... Vratili smo se, spustili na tri poena minusa, a onda im dali dva ili tri šuta. Jokić je imao devet skokova, Kem sedam, ali kao tim nismo imali dovoljno da prođemo u plej-ofu. Na kraju se radi o tim malim detaljima, i oni su zaslužili prednost. To je glavni razlog zašto su dobili seriju - počeo je priču Adelman, pa u dahu nastavio:

- Vrlo sam razočaran, ušli smo u seriju sa verom u pobedu. Ja sam se osećao vrlo dobro od prvog meča, pa posle i u drugom, a onda je sve palo. Teško je pogledati sve totalno, jer je užasno. Sada ću videti igrače, bićemo zajedno, ovo je jedna od najunikatnijih grupa ljudi sa kojima sam bio. Vrlo je retko videti u svlačionici da je svako u grupi doneo pobedu u nekom od mečeva ove sezone. Oni su kolektiv, to je činjenica, imali smo 54 pobede, ne zbog veličine Jokića i Džamala, već cele grupe. Završiti ovako je vrlo razočaravajuće. Za mene, ta grupa je zaslužila bolje.

Govorio je o čitavoj sezoni u kojoj je bilo uspona i padova.

- Delovalo je kao preživljavanje i onda se osetiš da si našao ritam, ali stvari nisu išle baš tako... Tim je na startu sezone bio dominantan, a posle nismo mogli na to da se vratimo. To nije izgovor, već činjenica. Nismo ni blizu onog gde želimo da budemo, to bi bio bespotreban odgovor sada. Ono što smo bili, to je više vrsta timova.

Dotakao se i Džamala Mareja koji je bio očajan.

- Džamal je imao loše veče... Bio je mentalno tu, osećao je da možemo u sledeću rundu, imao je dobar pogled da izjednači u četvrtoj četvrtini. Rekao sam i pre, kvalitetnim igračima u NBA ligi kada ne ide pada ceo teret na ramena. Ali i tim mora da pomogne tim igračima da nađu put. Kada protivnik ima 19 šuteva više, to je manje šansi za tvoj tim da nađe ritam. Znam šta Marej može. Svi će kritikovati Džamala, ali videli ste šta može! Večeras nije išlo - rekao je indisponirani Adelman.

