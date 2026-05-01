Džoel Embid i Tajris Maksi uspeli su da režiraju iznenađenje.
MAKSI, DŽORDŽ I EMBID ŠOKIRALI SELTIKSE: Filadelfija srušila Boston i odvela seriju u majstoricu (VIDEO)
Košarkaši Filadelfija Seventisiksersa, predvođeni Tajrisom Maksijem (30 poena), Polom Džordžom (23 poena) i Džoelom Embidom (19 poena, deset skokova, osam asistencija) šokirali su Boston Seltikse, slavili sa 106:93 i izjednačili na 3:3 u seriji, te ćemo gledati majstoricu.
Pogledajte detalje sa šeste utakmice plej-of serije između Filadelfije i Bostona.
