Minesota Timbervulvsi očitali su lekciju Denver Nagetsima i sa 4:2 u pobedama prošli su dalje u ovoj plej-of seriji.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

I pored toga što su bili desetkovani u meču broj šest, Timbervulvsi su uspeli da slave sa 110:98, a trener ove ekipe, Kris Finč, imao je šta da kaže na konferenciji za medije po završetku utakmice.

Finč je rekao da je Denver njih izabrao u plej-ofu, iako su mogli bilo koga drugog i da je to njega motivisalo, kao i tim, te je žestoko udario po Nagetsima.

- Naši momci su to shvatili lično. Denver je imao priliku da izabere koga žele da igraju na kraju, i oni su izabrali nas. Iskoristili smo to kao motivaciju. Nisu morali da nas izaberu. Izabrali su nas. Naši momci su bili spremni za taj izazov - rekao je on, pa pohvalio Džejdena Mekdenijelsa:

- Džejden Mekdenijels je pričao celu seriju i podržavao nas celu seriju. Nije nas samo vodio sa poenima, već je Marej imao 4/17, mislim da preko njega nije poentirao. To je ono što želiš.

Ne propustiteKošarka"VRLO SAM RAZOČARAN! ZASLUŽILI SMO BOLJE!" Dejvid Adelman slomljen posle poraza od Minesote: "To je glavni razlog zašto su dobili seriju"
Dejvid Adelman
KošarkaSRAMOTA - DRUGA REČ NE POSTOJI! Snimak koji potvrđuje NEMOĆ Denvera protiv desetkovane Minesote: Nikola Jokić ratovao sam, pa morao da položi oružje! (VIDEO)
Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver
Košarka"DA SMO U SRBIJI, SVI BISMO BILI OTPUŠTENI..." Nikola Jokić otvorio dušu posle kraha u NBA ligi: Očajan izašao pred novinare, pa govorio o svim temama!
Nikola Jokić na konferenciji za medije posle šestog meča Minesote i Denvera
KošarkaKO JE OVO OČEKIVAO? JOKIĆ U SCENI KOJA JE BACILA PLANETU U NEVERICU! Vodio rat sa igračima Minesote, ulazio u sukobe, doživeo bolan poraz, a onda - OVO! (VIDEO)
Nikola Jokić posle šestog meča plej-of serije Minesota - Denver

