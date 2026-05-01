Minesota Timbervulvsi očitali su lekciju Denver Nagetsima i sa 4:2 u pobedama prošli su dalje u ovoj plej-of seriji.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver

I pored toga što su bili desetkovani u meču broj šest, Timbervulvsi su uspeli da slave sa 110:98, a trener ove ekipe, Kris Finč, imao je šta da kaže na konferenciji za medije po završetku utakmice.

Finč je rekao da je Denver njih izabrao u plej-ofu, iako su mogli bilo koga drugog i da je to njega motivisalo, kao i tim, te je žestoko udario po Nagetsima.

- Naši momci su to shvatili lično. Denver je imao priliku da izabere koga žele da igraju na kraju, i oni su izabrali nas. Iskoristili smo to kao motivaciju. Nisu morali da nas izaberu. Izabrali su nas. Naši momci su bili spremni za taj izazov - rekao je on, pa pohvalio Džejdena Mekdenijelsa:

- Džejden Mekdenijels je pričao celu seriju i podržavao nas celu seriju. Nije nas samo vodio sa poenima, već je Marej imao 4/17, mislim da preko njega nije poentirao. To je ono što želiš.

