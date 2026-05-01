Slušaj vest

Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, dao je intervju za portal "BHbasket" gde je bez dlake na jeziku govorio o brojnim zanimljivim temama.

Za početak, istakao je da se ne kaje što je pomogao Crvenoj zvezdi kada je bila u bezizlaznoj situaciji.

- A ne, ja nisam čovek koji se kaje, jedino se kajem kada ispovedam grehe. Jer mi smo svi grešnici, manje ili više. Ali kad vidim ponašanje pojedinaca iz Zvezde koje sam doveo i izvukao, da ne kažem odakle… Odakle, ne samo iz teretana nego i šire, i iz gorih sredina. Onda mi poneki put bude krivo, pa kažem – pa šta je nama trebalo to? FMP je bio jedan od najjačih koncepata za formiranje mladih igrača. Mi smo sve to žrtvovali da bismo spasili Crvenu zvezdu. I meni toga nije žao. Meni je bila privilegija da budem predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda i da budem dve godine potpredsednik fudbalskog kluba kad je njemu bilo teško i kad smo morali da uspostavimo finansijski red i disciplinu, i uspeli smo u tome. I onda sam ja otišao dalje, drugi ljudi su nastavili da rade. Što se tiče košarkaškog kluba, da vam kažem, on gotovo da nije ni postojao kad sam došao. Nije bio ni plasiran za regionalnu ligu za sezonu 2011/12, Jadransku ligu kako se tada zvala, ali gurali smo svi zajedno. Ponosan sam na to šta smo uradili za 13 i po godina. Osvojili smo 26 trofeja. Evo neka bude 25 i po, ja sam otišao u decembru 2024. godine, a Kup je osvojen početkom februara 2025. Pa neka to bude to.

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Zatim se osvrnuo na nekadašnji budžet Zvezde.

- Kada smo 2016. godine igrali plej-of Evrolige protiv CSKA, naš budžet je bio 7.148.000 evra, a od države smo u toj sezoni imali svega 18 odsto pomoći. Pomoć države se povećavala u periodu korone na 40 odsto, pa posle korone na 60 odsto u nekim godinama. Mislim da smo stvorili jedan stabilan klub. Ljudi koji su došli posle mene neka nastave to da rade. Ono što nikada nisam voleo, to je prikrivanje istine, a istina je da smo prošli jako teško vreme i napravili rezultat. A sad od njih idu priče: "Od njih je počelo sve“. I ono što je najgore, dozvolili su sebi da glasaju protiv svog dojučerašnjeg predsednika u dogovoru sa Grujinima. I po pitanju Statuta, i po pitanju našeg predloga da se formira profesionalna Liga Srbije. To nije lično moj predlog. To je predlog Pešića, Krstića i mene. I mislim da je to najbolji predlog. Naravno, on ima u sebi stvari koje mogu da se reše i da se dopune. No, ja ne padam na "veličine": Zvezda, Partizan i tako dalje. Ja poštujem Zvezdu, navijam za Zvezdu, nije nikakav problem. Ali to ne znači da ću tolerisati neke stvari koje nemaju veze s istinom. Konkretno, uspeo sam u tom periodu da formiram oko 20 trenera. Čak smo pojedince koji su bili anonimusi afirmisali kao trenere - na primer Alimpijevića, za koga mislim da je izuzetan trener. Vidim da se u ovoj našoj javnosti sada mnogi, ne znam kako da ih nazovem, slade što je izgubio u finalu Evrokupa što je žalosno. I to odmah vezuju za navodnu reprezentaciju. Ali evo i taj Milan Tomić, on nikada nije bio trener do Zvezde...

Natavio je potom o Milanu Tomiću.

- To što je Tomić rekao, ja to razumem, on mora da govori neke stvari, izbori svoju poziciju i opravda veliku naknadu. Moram da istaknem da smo napravili izuzetnu komunikaciju sa Evroligom i Đordijem Bertomeuom, kao i ostalim kasnijim strukturama. Moje ideje su primenjene za juniorski turnir Evrolige. Znate da je FMP bio domaćin grupe u Beogradu, mi smo to preneli na Zvezdu i dali ime po nesrećno stradalom navijaču u Istanbulu. Zvezda je uvek bila poštovan klub; da nije bila, ne bi došla do licence koju smo mi izborili mnogo ranije nego što je došla ova uprava. Ništa to nije moje vlasništvo, ali je ružno da se ljudi tako licemerno ponašaju. Taj Milan Tomić, koji je bio anoniman trener, imao je priliku da radi sa mnom. Dobijao je veliku pomoć da ostvari rezultat, a čim nije poslušao i kada je krenuo sa pogrešnim skautingom, sam se pokupio i otišao. Čuo sam neke njegove priče, ali njemu na čast. Drago mi je da je napravio rezultat sa Zvezdom i opravdao novac kada je bio trener. Korektno je otišao nakon poraza od Krke i naplatio je novac samo za period koji je proveo u Zvezdi. U tom periodu je imao sreće da proigra jedan sjajan plejmejker, baš kažem sjajan, koji više ne igra košarku, a zove se Filip Čović. Nikada neću zaboraviti kakva je bila polufinalna serija sa Partizanom sa značajnom prednošću, a nakon toga je pobeđena Budućnost sa 3:2, uz koš-razliku od plus 100 u tri utakmice na domaćem terenu. Ostalo neka Tomić objašnjava, to meni više nije interesantno. Možda, znajući njegove poslove u prethodnim klubovima, Zvezda je ove godine imala bolje suđenje nego ranije. Ali, s obzirom na budžet kluba, da li je plej-in uspeh Zvezde? Ne mislim da je to uspeh sa ovim budžetom. Pritom, tu ne mislim na Drčelića, čovek nije iz košarke. Tu mislim na Nemanju Vasiljevića, taj najviše muti vodu u Zvezdi, a mislim i na Tomića u stručnom smislu.

1/7 Vidi galeriju Nebojša Čović gostovanje na Radio televiziji Srbije Foto: PrintScreen / RTS

Dotakao se i rezultata Crvene zvezde u Evroligi ove sezone.

- Zvezda je morala da bude među prvih šest ekipa. Napravljene su greške sa Sferopulosom kada je ugovor potpisan ishitreno; trebalo je sačekati jun 2025. godine i videti da li su ciljevi ostvareni. Znate, u septembru 2024. godine, za šta postoji dokumentacija i zapisnici, na Skupštini sam jasno postavio ciljeve. Plasman u Evroligi između 4. i 6. mesta (dok smo odlučili da javno pričamo o plej-inu da se igrači ne opterećuju). Odbrana Kupa Koraća, odbrana ABA lige, odbrana domaćeg prvenstva. Mi smo u sezoni 2023/24 osvojili triplu krunu. Ta njihova priča o olakom osvajanju Evrolige služila je da se zapale simpatizeri. Ali ako to ne uradimo, gde je tu odgovornost? Priča kako igrači sada dolaze u Zvezdu jer je klub dobio na ugledu, jer je dobio autobus ili teretanu... Pa to su sve projekti zacrtani u moje vreme, a Drčelić ih je sproveo jer mu je to bilo zaduženje kao predsedniku UO. Od četiri cilja ostvarili su samo jedan, Kup Koraća, a klub je doživeo pad posle toga, baš kao i prošle sezone. Zvezda je tu, ali na desetom mestu. Napravljen je ogroman pritisak izjavama o odlasku na Fajnal-for. Mislim da se to tako ne radi, to je naivno, da ne kažem i gore. To stvara nepotrebno opterećenje na svim nivoima.

Govorio je i o Saši Obradoviću, ali i izostanku Ognjena Dobrića sa meča odluke u Barseloni.

- Da vam kažem, ja njih sve poznajem. Sa svim tim ljudima sam radio. Kardinalna greška je napravljena od strane Nemanje Vasiljevića, koji je uspeo da pobuni ljude i destabilizuje Sferopulosa pričom kako ga bojkotuju domaći igrači, što je bila potpuna laž. Zvezdin koncept i ključna snaga uvek su bili domaći igrači na koje se nadograđivalo nekoliko stranaca, i to je funkcionisalo. Zvezda nikada nije imala ovoliko stranaca, niti ovoliki budžet. Međutim, povedena je kampanja protiv domaćih igrača. Prvo, Teodosić je trebalo da bude sportski direktor. Drugo, pušten je niz vodu Nedović na vrlo neobičan način: potpišete ugovor na dve godine, a deset dana kasnije, posle poraza od Spartaka, kažete da to ne važi. To je neozbiljno i neodgovorno. Zatim su pušteni niz vodu Mitrović, Lazić i Giedraitis, koji je otišao u drugi klub dok mu Zvezda i dalje plaća deo ugovora. Isto se radi sa Mitrovićem i Nedovićem. Razjureni su domaći igrači. Sticajem okolnosti ostali su Dobrić i Davidovac. Nesrećni Plavšić je vraćen, pa opet lansiran dalje. Jago, koji je mnogo dao Zvezdi, bio je žrtva smišljene kampanje, čak i menadžerske. Radi se o poštenom igraču. Naravno, uvek se može više, ali najlakše je pisati komentare iz fotelje; tada svi najbolje igraju košarku. Takvih luzera imate koliko god hoćete. Sve je urađeno stihijski, bez plana, kao neka kontra meni. Mi smo imali jasne ciljeve definisane na Skupštinama u septembru i decembru 2024. godine. Bio je jasan odnos prema ABA ligi, KLS i večitom rivalu Partizanu. Verujte mi, to se promenilo preko noći. Recite mi samo, da li je normalno da mojoj supruzi, ni krivoj ni dužnoj, skandiraju gadosti, a da moji tadašnji članovi uprave idu i ljube se sa ljudima koji naručuju te pesmice? Klub se uopšte nije oglasio. Supruga je bolesna više od godinu dana, imamo velike muke, ali niko od njih nije reagovao. Niko.

Zatim je u dahu nastavio.

- Nismo mi vreća za udaranje, niti ću dozvoliti da to budemo. Vratiću sve, jer za sve što pričam imam dokumentaciju. Nemojmo se varati. Sada naručuju komentare: "Pa šta, i u Čovićevo vreme je država davala pare". Da, davala je i to nije problem. I veliko hvala na tome. Kad kažem država, hvala direktno Aleksandru Vučiću, jer je on svojim autoritetom omogućio da svi dobijemo ta sredstva. Voleli ga ili ne, to je istina. Partizana i Crvene zvezde na ovom nivou konkurentnosti u Evroligi ne bi bilo da nije njega. Zašto ta sredstva nemaju Cibona, Bosna ili Split, tri bivša prvaka Evrope? Govorim ovo časno i pošteno. Živimo u vremenu opasnih manipulacija i diskreditacija. Nisam ja kriv što sam učio škole i što sam prošao sve i svašta. Mene treba iskoristiti dok sam spreman da prenesem znanje i iskustvo, a ne pljuvati me. Jedan od poznatih novinara je pisao kolumne protiv mene, morao je to da radi kao uslugu da bi mu se otpisali kockarski dugovi.

1/7 Vidi galeriju Svetislav Pešić i Nebojša Čović Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Nije se tu zaustavio, već je odgovorio na pitanje da li očekuje dijalog ili konflikt sa Košarkakom ligom Srbije i klubovima.

- Od početka nisam za konflikt. Izgleda da imamo posla sa ljudima koji imaju lične interese, a ne košarkaške interese u Srbiji. Protiv nas se vodi, odnosno direktno protiv mene, kampanja već nekoliko meseci, a ja nisam od ljudi koji popuštaju, bez obzira na to ko se na koji autoritet poziva. I ne bih to pričao vama da se u toj kampanji ne radi o osobi koju vi u Bosni i Hercegovini dobro poznajete. To je jedna velika nesreća koja je došla u Srbiju, a to je gospođica Maja Kostović, koja se uvezala sa još jednom gospođicom, sa jednog sajta, i one su očigledno u toj "BG varijanti“. Ne znam da li znate šta znači to BG? Odgovor je: braća Grujin. Same su sebe tako prozvale. Kako je neko video na jednom od njihovih automobila ima oznaku grada pa broj, pa BG. Kad su ljudi pitali šta znači ovo drugo BG, kaže: "Braća Grujin“. Inače, to su vrlo poznati ljudi u srpskoj košarci po svojim "dostignućima". Nemam ja nikakav sukob na relaciji sa Grujinom, ali dok sam u KSS mora da postoji red, a ne manipulacije i mahinacije. U tome je problem"

Dotakao se i spornog ugovora.

- Taj ugovor iz 2011. godine nikada nije usvojen na bilo kom Upravnom odboru Košarkaškog saveza. To je u stvarnosti bila 2011. godina, predsednik Saveza je bio Kapičić, a ja sam bio član Upravnog odbora. Mi smo sve to stavili sa strane, proučili sva ova dokumenta, videli ste. Pomagao sam Draganu, sada pokojnom, u tom periodu. Tada smo imali na dnevnom redu jedne od sednica taj ugovor, zaključak UO je bio da se ugovor mora korigovati i uskladiti, što nikada nije urađeno. Taj ugovor je potpisao gospodin Zoran Gavrilović, koji je u to vreme bio vršilac dužnosti generalnog sekretara. Znači, pitanje je da li je on bio ovlašćen ili nije, ali dobro. Tako je kako je, po tom ugovoru se radilo, evo vidite, 15 ili 16 godina. I mi ništa drugo ne predlažemo, dali smo predlog ugovora u kojem ima tačaka o kojima se može diskutovati, da se priča, jer mi smo po Zakonu o sportu iz 2016. godine jedini ovlašćeni za nacionalna prvenstva kada je košarka u pitanju, kao i drugi nacionalni savezi u njihovim sportovima. Ne postoji mogućnost da mi nekome trajno prenesemo ta ovlašćenja, što je jako važno. Postojeći ugovor nikada nije usklađen sa Zakonom o sportu. Mnogi su to pokušavali, ali su nailazili na zid, priča o nekim nivoima i tako dalje. Videćemo šta će biti.

Govorio je i o ličnoj diskreditaciji.

- Ali još nešto moram da kažem, problematika je u tome da kada vi nekome poverite nešto da radi za vaš račun i u vaše ime, u ovom slučaju Košarkašku ligu Srbije, onda vi time stičete pravo da s vremena na vreme od toga kome ste to poverili dobijete izveštaj. I da s vremena na vreme proverite kako on to radi. To se u ovom slučaju nije događalo, nego je odmah krenula diskreditacija, i to moja. Ta diskreditacija dolazi od ove dve dame za koje ne znam šta leče kroz svoje frustracije. No, njihova mišljenja i naručena pisanija me ne dotiču jer su nebitna. Imali smo i Skupštinu i priče oko Statuta gde je Košarkaški savez Srbije trebalo da se postavi kao „Savez saveza“. Kao, regionalni savezi su ti koji su osnivači Košarkaškog saveza Srbije. E pa nisu! Osnivači Košarkaškog saveza Srbije su klubovi. I ne možete micati nijedan klub iz osnivačkih prava. Ali oni su probali sve to tako. Pa kad su sve to uradili i na Skupštini 25. decembra 2025. godine doneli nekih 20 i kusur tačaka, sve je to palo na sudu. Da bi ove dame onda smislile kako sam ja "sebe tužio" i tako dalje. Znači, iluzorno je, verujte mi, njih komentarisati. To je sramota, njihova bruka i sramota. Mislim da te gospođice neću ni pominjati više. I one se sad isto petljaju u ovo, pišu tekstove koji se bave nama. Ali to su neistine, to su laži. Lažima se ne treba više baviti i gubiti vreme. Mislim da smo bili potpuno jasni u dopisu. Potpuno smo raspoloženi da sednemo da pričamo i da se u interesu košarke u Srbiji dogovaramo.

A za kraj i o ličnom odnosu sa Zvezdom i Partizanom u ovom trenutku.

- Da, tu su brojni pokušaji da balansiraju sa Zvezdom i Partizanom. Znate moje specifične odnose sa Partizanom dok sam bio predsednik Zvezde. Nekako su, nekim čudom, postali "specifični“ moji odnosi i sa Zvezdom. Pa su se sad oni povezali. Sad su oni kao jako dobri. Jer, sad je "fini odnos“ kao između Zvezde i Partizana, pod navodnicima, čim nema Čovića. To je jedna klasična, perverzna priča sa ortodoksnim, odvratnim, diskvalifikujućim manipulacijama zasnovanim na lažima. No, mi očigledno živimo u takvom vremenu. Baš globalno, da ne kažem svetski ili belosvetski - zaključio je prvi deo intervjua za BHbasket Nebojša Čović.

Kurir Sport / BHbasket

BONUS VIDEO: