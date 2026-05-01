Denver Nagetsi i Nikola Jokić završili su sezonu!

Poraz od drastično oslabljene Minesote, za koju nisu igrali Edvards, Divićenco, Dosunmu i Anderson, u šestom meču serije, rezultatom 110:98 bio je dovoljan da Nagetsi završe sezonu, pošto su u ukupnom skoru Timbervulvsi slavili sa 4:2 u pobedama. Nije Denveru pomogla ni odlična igra Nikole Jokića koji je meč završio sa 28 poena, deset asistencija i devet skokova. Srbin jednostavno nije imao podršku ekipe i to su igrači Minesote znali da iskoriste.

Jedan od najgorih pojedinaca u timu Denvera bio je Džamal Marej. On je meč odluke završio sa samo 12 poena, a na konferenciji za medije bio je vidno razočaran.

- Emocije? Nisu sjajne. Nisam imao meč kakav sam želeo, loše... Čestitam Minesoti, bila je dobra serija koja će nas učiniti boljima sigurno - počeo je priču Marej, pa dodao:

- Sve je na meni. Mislim da sam ubacio dovoljno šuteva u karijeri, nalazio sam svoje pozicije, nisam ubacivao. To je frustrirajuće. Oni igraju dobru dobranu, jure me po terenu, kada dođem do pozicije za šut, ne uđe, to frustrira. Nisam se pojavio kada sam bio potreban timu. Da sam igrao malo bolje osećam da bismo dobili. Preuzimam odgovornost za ovo. Oni idu dalje i to je to.

Zatim se osvrnuo na probleme sa kojima se Denver suočavao tokom sezone.

- Imali smo toliko povreda u sezoni. Ljudi koji su ulazili su bili profesionalni. Dosta oscilacija. Izdržali smo neke oluje tokom sezone ,svi su dali doprinos. Mnogo je bilo potrebno truda da se dođe dovde. Teško je zaista... Moramo da budemo bolji. Da sam igrao bolje mislim da bismo dobili meč. Preuzimam odgovornost za ovo. Tako je kako je.

Nije mu se dopalo jedno dugo pitanje novinara koji je počeo pitanje konstatacijom da je igra dva na dva Jokića i Mareja godinama davala rezultat, ali da ih sada bolje brane. Ipak, bio je Marej jasan i konkretan u odgovoru na pitanje - da li on i Jokić mogu da budu budućnost Denvera.

- Naravno da možemo!

Posle toga osvrnuo se na ekipu Minesote.

- Ako si video intervjue koje su davali, govorili su da su uzbuđeni, da uživaju da igraju protiv nas, mi moramo da imamo isti osećaj. Oni su ovo shvatili lično, više su hteli pobedu, trebalo je mi da želimo više. Moram da ima pokažem poštovanje, dobili su nas, igrali su fizički dobro. Nisam imao dobar meč, teško je pričati sad o akcijama, morali smo da pariramo taj intenzitet. Težak dan.

Burno je reagovao Džamal na pitanje novinara o tome da li Denveru fale lideri na terenu.

- Imamo lidere. Samo se ja nisam pojavio. Lideri moraju da se pojave. Ako ste videli utakmicu i smatrate da nije bilo lidera na terenu, onda je to sve na meni.

Za kraj, hvalio je rad trenera Dejvida Adelmana.

- Sjajan je, još uvek se navikava, privikava na sve, uz to su bile povrede. Emocije, sve to. Težak je posao. Mora da se vodi računa o ličnostima, odlukama, posedima. Dobra sezona za njega, ja bih voleo da sam bio bolji za svoj tim - zaključio je Džamal Marej.

