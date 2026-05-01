Kakva je budućnost Nikole Jokića i u kom pravcu će Nagetsi ići nakon neuspešnog plej-ofa - pitaju se mnogi.

Sezona za Jokića i Denver je završena ranije nego što su se nadali.

Umesto borbe za šampionski prsten usledilo je bolno prizemljenje – poraz od Minesote u šest utakmica prve runde plej-ofa.

U centru pažnje je nakon utakmice bio Nikola Jokić i ponuda za novi ugovor koju bi uskoro trebalo da dobije.

Ukoliko ostavi svoj potpis obezbediće zaradu od 293 miliona dolara za period od četiri godine, što bi bio najveći ugovor u istoriji Denvera i jedan od najvećih u NBA.

Očekuje se da će Jokić prihvatiti ponudu, a prava dilema glasi kakav će tim imati oko sebe?

Problemi u rosteru su očigledni. Eron Gordon sve češće ima probleme sa povredama koje utiču na njegovu igru i kontinuitet. Džamal Marej je imao dobru sezonu, ali je u ključnim momentima plej-ofa podbacio. Kristijan Braun je dobio ogroman ugovor (125 miliona), što mnogi nazivaju upitnim potezom uprave. U međuvremenu, Kem Džonson je stigao kao zamena za Majkla Portera džuniora, ali se već spekuliše o njegovom odlasku.

Nepoznanicu predstavlja i status Pejtona Votsona, koji nije igrao u plej-ofu zbog povrede.

Jokić odbio prošli ugovor

Podsećanja radi, Denver je još prošle godine pokušao da produži saradnju sa Jokićem, ali je tada trogodišnja ponuda odbijena. Razlog je bio jasan – čekanje povoljnijeg trenutka, koji sada donosi 80 miliona dolara više.

Vlasnik kluba, Džoš Kroenke je poručio tada da će klub sigurno ponuditi novi ugovor Somborcu.

A, srpski centar nije ostavio mnogo dileme kada je reč o njegovim željama.

"I dalje želim zauvek da ostanem u Denveru", kratko je rekao posle eliminacije.

Trenutno ima važeći ugovor na još dve godine vredan 121,9 miliona dolara, uz opciju da sam odluči o poslednjoj sezoni. Upravo zbog toga klub želi da reaguje na vreme i osigura njegov ostanak dugoročnim ugovorom.

Finansijska slika tima pomalo komplikuje situaciju. Budžet za plate košarkaša već sada dostiže gotovo 192 miliona dolara, dok će naredne sezone premašiti 212 miliona. To praktično znači da su promene neminovne, jer vlasnici nisu skloni plaćanju visokog poreza na luksuz.

Uz to, pojedini igrači čekaju nove ugovore. Pejton Votson bi, nakon dobre sezone, mogao da dobije značajno povećanje, dok je Spenser Džouns takođe skrenuo pažnju i očekuje se da ostane u timu.

Kada je reč o rosteru za sezonu 2026/27, najveće plate imaju:

Nikola Jokić – 59.0 miliona

Džamal Marej – 50.1 milion

Eron Gordon – 31.9 miliona

Kameron Džonson – 23.0 miliona

Kristijan Braun – 21.5 miliona

Uz njih su tu i Jonas Valančijunas, Zik Nađi, Pejton Votson i ostali igrači koji čine rotaciju.

Takođe, nekoliko imena ulazi u poslednju godinu ugovora ili ostaju bez istog, među njima su Tim Hardavej džunior, Brus Braun i Spenser Džouns, što dodatno otvara prostor za rekonstrukciju tima.

Sve u svemu, leto bi moglo da bude turbulentno u Koloradu.

