Dolazak harizmatičnog Italijana podigao je očekivanja pred narednu sezonu, a iskusni stručnjak ne krije da u novoj sredini vidi mnogo toga poznatog iz dana provedenih u Partizanu.

Trinkijeri, koji je crno-bele iz Beograda vodio od 2018. do 2020. godine, odmah je povukao paralelu između dva kluba i njihovih navijača.

"Kad sam došao, na pres konferenciji sam video dvadeset majica ‘Grobari PAOK’ i ‘Partizan PAOK’… Kažem sebi: ‘Jesam li u Beogradu, u Pioniru i Areni, ili u Solunu?’. Ovde se oseća slična strast i prilično je slično kao 2018. kad sam došao u Partizan", prisetio se Trinkijeri u razgovoru za "Meridian sport".

Italijan ističe da sličnosti nisu samo površinske, već i dubinske, posebno kada je reč o trenutku u kojem se klub nalazi.

"Niko nije hteo da dođe, kao da je bilo radioaktivno. Ovde, kao i tada u Partizanu, postoji želja da se nešto napravi, sad mora da se radi. I jako je važno da uspemo da napravimo most sa tom strašću, da igrači shvate da imaju podršku, a da navijači razumeju da nećemo odmah da budemo ‘vau’ jer moramo sve da izgradimo iznova", naglasio je Trinkijeri.

Poseban deo razgovora posvetio je periodu u Beogradu, koji opisuje kao jedno od najintenzivnijih iskustava u karijeri, uz pohvale na račun navijača koji su, kako kaže, ostajali uz tim i u najtežim trenucima.

Govoreći o ljudima koji su oblikovali identitet Partizana, Trinkijeri nije zaobišao Duška Vujoševića.

"Ono što je Dule ostavio niko nikad neće izbrisati... Čitao sam nedavno da te sreća ništa ne nauči u životu. Sreća je kao doping, kao droga, ali te ništa ne nauči. Sa druge strane patnja te čini boljim. Mislim da je Vujošević naučio prvo sebe, pa onda i druge kako kroz patnju možeš da napraviš velike stvari", rekao je Trinkijeri.

Smatra da je njegov doprinos bio presudan u izgradnji Partizana.

"Neću da lažem, kad sam bio u Partizanu pitao sam sve o Duletu. Imao sam šansu i da pričam sa njim. Hteo sam da saznam koji je bio njegov sistem, da nešto i ‘ukradem’ za zanat. Bio je svuda, u svakom delu razvoja kluba i igrača ostavio je trag", objasnio je Italijan.

Iako nikada nisu direktno sarađivali, uticaj Vujoševića prepoznao je kroz igrače koje je trenirao, poput Vladimira Lučića.

"Na prvom treningu u Bajernu kad sam video Vladimira Lučića shvatio sam da je imao velike trenere. To je nešto što se oseti, vidiš kako razmišlja o košarci i da je uvek, ne potez ispred, nego dva. U odbrani, napadu, emotivno... Rekao mi je: ‘Dule me naučio svemu'", zaključio je Trinkijeri.