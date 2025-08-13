Slušaj vest

Košarkaška javnost u Sloveniji ostala je u potpunom šoku kada je selektor Aleksandar Sekulić skratio spisak za Eurobasket. Sekulić je precrtao Žigu Daneua iz Cedevite i iskusnog Zorana Dragića, koji je na Evropskom prvenstvu planirao da se oprosti od dresa reprezentacije.

Digla se velika prašina, Dragić je istakao kako je zbog prezimena precrtan, jer Košarkaški savez Slovenije nije u dobrim odnosima sa njegovim bratom Goranom, koji na svoju oproštajnu utakmicu nije pozvao ljude iz KZS, a njegova supruga Svetlana poručila je da se nada da se ovako nešto neće u budućnosti više ponoviti.

"U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu i priliku da igraju, a ostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti rukovodstva Saveza", kaže u svojoj poruci Svetlana.

Sada se o svemu oglasio i selektor Slovenije, Aleksandar Sekulić.

"Posle nedeljne utakmice, čekao nas je i stručni štab najteži zadatak, jer smo morali da skratimo spisak reprezentativaca. Odluka je ovog puta bila još teža jer je, pored Žige Daneua, reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačke reprezentacije i značajno doprineo njenim najvećim uspesima. Želeo bih da se zahvalim Zoranu i Žigi, i naravno Vitu Hrabaru, na izuzetno napornom radu i kolegijalnosti koju su pokazali tokom priprema", rekao je Sekulić za sajt KS Slovenije, pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Proslavljeni reprezentativac Slovenije Zoran Dragić Foto: Profimedia, Stefanos Kyriazis/IPA Sport / Zuma Press / Profimedia

"Utakmice sa veoma jakom nemačkom reprezentacijom bile su nam svima dobrodošle i donele su nam dosta odgovora. Prva je posebno otkrila naše trenutne slabe tačke i nedostatke, tako da mi je drago što smo uspeli dobro da reagujemo u revanšu. Uprkos porazima, imali smo dosta dobrih minuta u obe utakmice i dobili smo predstavu o tome kako treba da delujemo ako želimo dobar rezultat. Naravno, imamo još mnogo posla, i iz te perspektive, utakmice sa Litvanijom i Letonijom će takođe biti veoma korisne".

Dakle, Sekulić je otkrio svoju verziju priče, a šta je prava istina, ostaće misterija.

BONUS VIDEO: