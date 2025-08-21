SRBIJA - SLOVENIJA: Orlovi i Zmajčeki imaju generalku u rasprodatoj Areni! Jokić prvi u hali, Dončić izazvao delirijum
Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Slovenije u generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo.
Utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova u beogradskoj "Areni".
Srbija u grupi A, Slovenija u grupi D
Srbija će prvu fazu Evropskog prvenstva igrati u Rigi.
U okviru grupe A "Orlovi" će za rivale imate selekcije Estonije, Portugalije, Letonije, Češke i Turske.
Sloveniju očekuju dueli u Katovicama. U okviru grupe D "Zmajčeki" će za rivale imati domaćina Poljsku, zatim Francusku, Belgiju, Island i Izrael.
Četiri prvoplasirane ekipe iz sve četiri grupe prolazi u osminu finala.
Grupa A se ukršta sa grupom B (Nemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora) po sistemu A1 - B4, A2 - B3, B2 - A3, B1 - A4.
Grupa C se po istom sistemu ukršta sa grupom C gde se nalaze Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka i Bosna i Hercegovina.
Bez Smailagija i Trifunovića
Selektor Svetislav Pešić na večerašnjem meču računa na svih 15 košarkaša koji su ostali u konkurenciji za odlazak na Evrobasket.
Pešić neće moći da računa na Alena Smailagića i Uroša Trifunovića zbog povreda.
Kako je selektor izjavio, krajnjih 12 će saopštiti u nedelju. Glavna dilema je da li se Vasa Micić dovoljno oporavio za napore koji očekuju naš tim u RIgi.
SASTAVI
SRBIJA - SLOVENIJA
SRBIJA: Petrušev, N. Jović, Bogdanović, Koprivica, Marinković, Vukčević, Dobrić, Jokić, Gudurić, Micić, S. Jović, Davidovac, Avramović, Milutinov, Topić. Trener: Svetislav Pešić
SLOVENIJA: Krampelj, Pađen, Nikolić, Prepelič, Murić, Radović, Jurković, Hrovat, Cerkvenik, Ščuka, Omić, Smrekar, Stergar, Dončić. Trener: Aleksandar Sekulić