Počevši od 27. avgusta pa sve do 14. septembra na programu je Eurobasket - na kome je reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje zlatne medalje. To je mišljenje svih stručnjaka, ali i prognoza bukmejkera. Srbija ima daleko najveće šanse da bude akter meča za tron, a posle ga i osvoji...

Tako barem tvrde poznate svetske kladionice. Izdanja Srbije u pripremnim utakmicama uticala su na bukmejkere da dodatno obore kvotu na trijumf "orlova". Naime, počelo je još pre nekoliko meseci s kvotom 4,50 na pobedu našeg državnog tima. Doduše, tada se nije znao spisak reprezentacije.

Kada je objavljeno ko će braniti boje Srbije, kvota na trijumf naše selekcije iznosila je tri, a nepunih mesec dana kasnije kvota na pobedu "orlova" iznosi samo 2,40. U procentima to je 41,66 odsto, što znači da sve ostale selekcije zajedno imaju nešto malo iznad 58 odsto šansi za najsjajnije odličje.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Dakle, Srbija je veliki favorit, a sledi je Nemačka, na čiji trijumf kvota iznosi šest. Francuska je na trećem mestu s kvotom osam, dok je Grčka četvrta - 11. Španija je tek peta, a loše se kotira Dončićeva Slovenija, koja je tek u grupi od sedmog do desetog mesta.
Međutim, papir je jedno, a teren nešto potpuno drugo... Potrebno je sve ovo potvrditi i na parketu.

Posebno je zanimljivo što se gotovo svim kategorija na vrhu po šansama nalazi Nikola Jokić. Pogledajte...


POBEDNIK TAKMIČENJA
Srbija 2,40
Nemačka 6
Francuska 8
Grčka 11
Španija 15
Letonija 19
Italija 21
Litvanija 21
Slovenija 21
Turska 21

POBEDNIK GRUPE
Srbija 1,20
Letonija 8
Turska 8
Češka 19
Estonija 126
Portugal 151

NAJBOLJI STRELAC
Luka Dončić 3,20
Janis Adetokumbo 3,40
Lauri Markanen 6
Nikola Jokić 6
Franc Vagner 6
Bogdan Bogdanović 17

MVP
Nikola Jokić 2,30
Franc Vagner 8
Denis Šruder 9
Janis Adetokumbo 10
Luka Dončić 10
Bogdan Bogdanović 15

UKRADENE LOPTE
Nikola Jokić 7
Aleksa Avramović 8
Franc Vagner 9
Denis Šruder 11
Luka Dončić 12
Bogdan Bogdanović 12

ASISTENCIJE
Luka Dončić 3
Nikola Jokić 3,50
Denis Šruder 4,50
Arturs Žagars 10
Rokas Jakubaitis 12
Kostas Slukas 15

SKOKOVI
Nikola Jokić 1,50
Janis Adetokumbo 4
Alperen Šengun 7
Jonas Valančijunas 9
Krištaps Porzingis 17
Lauri Markanen 17
Aleksander Sar 23

