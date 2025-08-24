ZLATO, MVP, SKOKOVI, UKRADNE LOPTE... Pa, ovo je urenbesno! Svi znamo koliko je Jokić moćan, ali da je baš ovoliko ispred svih...
Počevši od 27. avgusta pa sve do 14. septembra na programu je Eurobasket - na kome je reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje zlatne medalje. To je mišljenje svih stručnjaka, ali i prognoza bukmejkera. Srbija ima daleko najveće šanse da bude akter meča za tron, a posle ga i osvoji...
Tako barem tvrde poznate svetske kladionice. Izdanja Srbije u pripremnim utakmicama uticala su na bukmejkere da dodatno obore kvotu na trijumf "orlova". Naime, počelo je još pre nekoliko meseci s kvotom 4,50 na pobedu našeg državnog tima. Doduše, tada se nije znao spisak reprezentacije.
Kada je objavljeno ko će braniti boje Srbije, kvota na trijumf naše selekcije iznosila je tri, a nepunih mesec dana kasnije kvota na pobedu "orlova" iznosi samo 2,40. U procentima to je 41,66 odsto, što znači da sve ostale selekcije zajedno imaju nešto malo iznad 58 odsto šansi za najsjajnije odličje.
Dakle, Srbija je veliki favorit, a sledi je Nemačka, na čiji trijumf kvota iznosi šest. Francuska je na trećem mestu s kvotom osam, dok je Grčka četvrta - 11. Španija je tek peta, a loše se kotira Dončićeva Slovenija, koja je tek u grupi od sedmog do desetog mesta.
Međutim, papir je jedno, a teren nešto potpuno drugo... Potrebno je sve ovo potvrditi i na parketu.
Posebno je zanimljivo što se gotovo svim kategorija na vrhu po šansama nalazi Nikola Jokić. Pogledajte...
POBEDNIK TAKMIČENJA
Srbija 2,40
Nemačka 6
Francuska 8
Grčka 11
Španija 15
Letonija 19
Italija 21
Litvanija 21
Slovenija 21
Turska 21
POBEDNIK GRUPE
Srbija 1,20
Letonija 8
Turska 8
Češka 19
Estonija 126
Portugal 151
NAJBOLJI STRELAC
Luka Dončić 3,20
Janis Adetokumbo 3,40
Lauri Markanen 6
Nikola Jokić 6
Franc Vagner 6
Bogdan Bogdanović 17
MVP
Nikola Jokić 2,30
Franc Vagner 8
Denis Šruder 9
Janis Adetokumbo 10
Luka Dončić 10
Bogdan Bogdanović 15
UKRADENE LOPTE
Nikola Jokić 7
Aleksa Avramović 8
Franc Vagner 9
Denis Šruder 11
Luka Dončić 12
Bogdan Bogdanović 12
ASISTENCIJE
Luka Dončić 3
Nikola Jokić 3,50
Denis Šruder 4,50
Arturs Žagars 10
Rokas Jakubaitis 12
Kostas Slukas 15
SKOKOVI
Nikola Jokić 1,50
Janis Adetokumbo 4
Alperen Šengun 7
Jonas Valančijunas 9
Krištaps Porzingis 17
Lauri Markanen 17
Aleksander Sar 23