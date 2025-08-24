Slušaj vest

Počevši od 27. avgusta pa sve do 14. septembra na programu je Eurobasket - na kome je reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje zlatne medalje. To je mišljenje svih stručnjaka, ali i prognoza bukmejkera. Srbija ima daleko najveće šanse da bude akter meča za tron, a posle ga i osvoji...

Tako barem tvrde poznate svetske kladionice. Izdanja Srbije u pripremnim utakmicama uticala su na bukmejkere da dodatno obore kvotu na trijumf "orlova". Naime, počelo je još pre nekoliko meseci s kvotom 4,50 na pobedu našeg državnog tima. Doduše, tada se nije znao spisak reprezentacije.

Kada je objavljeno ko će braniti boje Srbije, kvota na trijumf naše selekcije iznosila je tri, a nepunih mesec dana kasnije kvota na pobedu "orlova" iznosi samo 2,40. U procentima to je 41,66 odsto, što znači da sve ostale selekcije zajedno imaju nešto malo iznad 58 odsto šansi za najsjajnije odličje.

Dakle, Srbija je veliki favorit, a sledi je Nemačka, na čiji trijumf kvota iznosi šest. Francuska je na trećem mestu s kvotom osam, dok je Grčka četvrta - 11. Španija je tek peta, a loše se kotira Dončićeva Slovenija, koja je tek u grupi od sedmog do desetog mesta.

Međutim, papir je jedno, a teren nešto potpuno drugo... Potrebno je sve ovo potvrditi i na parketu.

Posebno je zanimljivo što se gotovo svim kategorija na vrhu po šansama nalazi Nikola Jokić. Pogledajte...



POBEDNIK TAKMIČENJA

Srbija 2,40

Nemačka 6

Francuska 8

Grčka 11

Španija 15

Letonija 19

Italija 21

Litvanija 21

Slovenija 21

Turska 21

POBEDNIK GRUPE

Srbija 1,20

Letonija 8

Turska 8

Češka 19

Estonija 126

Portugal 151

NAJBOLJI STRELAC

Luka Dončić 3,20

Janis Adetokumbo 3,40

Lauri Markanen 6

Nikola Jokić 6

Franc Vagner 6

Bogdan Bogdanović 17

MVP

Nikola Jokić 2,30

Franc Vagner 8

Denis Šruder 9

Janis Adetokumbo 10

Luka Dončić 10

Bogdan Bogdanović 15

UKRADENE LOPTE

Nikola Jokić 7

Aleksa Avramović 8

Franc Vagner 9

Denis Šruder 11

Luka Dončić 12

Bogdan Bogdanović 12

ASISTENCIJE

Luka Dončić 3

Nikola Jokić 3,50

Denis Šruder 4,50

Arturs Žagars 10

Rokas Jakubaitis 12

Kostas Slukas 15

SKOKOVI

Nikola Jokić 1,50

Janis Adetokumbo 4

Alperen Šengun 7

Jonas Valančijunas 9

Krištaps Porzingis 17

Lauri Markanen 17

Aleksander Sar 23