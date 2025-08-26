Slušaj vest

Aleksa Avramović jedan je od omiljenih košarkaša među navijačima reprezentacije Srbije.

Pred start Eurobasketa, Aleksa je objavio snimak koji je brzo postao viralan. Pokazao je srpski plej kako se pakuje za Eurobasket, a govorio je o još nekim zanimljivostima...

- Da vidimo šta to treba još da se spakuje... Pa kaže: četkica, pasta, krema za kosu, slušalice, aparat za brijanje... Punjač! Evo ga - počeo je priču Avramović, pa otkrio bez čega ne ide na put i da li ima ritual pred utakmicu:

- Neseser, papuče, slušalice... Nekada davno sam imao te nekakve momente, ako recimo ne spakujem iste čarape, ali sad kako vreme prolazi, nemam...

Zatim je Aleksa dobio pitanje da li neko od saigrača ima neki ritual?

- Bolje da ne počinjem - sa osmehom je istakao Avramović, pa otkrio tajne iz svlačionice Srbije:

- Pa dobro ima neko ko mora da uđe jednom nogom na teren, mora da nešto ne znam ni ja koliko puta, da zakuca na zagrevanju ili tako neke stvari...

Pričao je i s čim je u životu tanak, a s čim lagan.

- Pa, tanak sam sa strpljenjem, onako, sve užurbano radim... Lagan sam po pitanju tih nekih mrtvih stvari... Izgubim novčanik ili to... Nikad me nije pogađalo...

Najdraža fotka sa Olimpijskih igara mu je?

- To je svakako slika sa balkona gde je nekolicina saigrača bila sa mnom. I uglavnom te slike sa balkona, kad nas narod dočekuje - rekao je Aleksa, pa promenio temu:

- Nisam poneo dve najvažnije stvari, pasoš i telefon! Pasoš ću ovde, a telefon ću zadržati, da pošaljem ženi selfi, da vidi da je sve u redu da zna da nisam ostavio haos.

Ne beži od uloge favorita

Aleksa Avramović najavio je predstojeći Eurobasket i istakao kako on i saigrači ne beže od uloge favorita.

- U redu, to je nešto što su nam drugi stavili na leđa, ali ne bežimo od toga. Moramo da se nosimo s tim stvarima. Opšte je poznato da smo favoriti, tako je bilo i pred Svetsko prvenstvo, s kog smo se vratili sa srebrnom medaljom. Mi smo Srbija i kakva god se euforija stvarala, na nama je da damo maksimum i tako pristupimo i treningu i utakmici i sve će doći. Ne obraćamo pažnju na to kako nas drugi gledaju, nismo to činili ni pred Svetsko prvenstvo, ni pred Olimpijske igre. Mi smo Srbija i svi će nas gledati kao favorita za osvajanje medalje, ali to mora da se zaradi.

Zatim je Avramović dodao:

- Igrati za nacionalni tim je najveće dostignuće u karijeri i najveći ponos je da se predstavlja svoja zemlja. Ništa ne može da se meri s tim. Izuzetno smo ozbiljno radili, dobro igrali i pokazali napredak iz utakmice u utakmicu. Odigrali smo sedam mečeva, četiri na pripremnim turnirima i dva zatvorenog tipa, plus duel sa Slovenijom, i zadovoljni smo. Srpska publika nas je u poslednje dve godine ispratila na velika takmičenja, s kojih smo se vratili s medaljama i nadamo se da će ponovo tako biti. Rastemo kao tim, popravili smo segmente koje možemo kroz ove utakmice da bismo se što bolje pripremili za Evropsko prvenstvo.

Atmosfera - vrhunska

Dotakao se Aleksa i atmosfere u reprezentaciji.

- Prošli smo i kroz ovakve periode prethodnih godina i ništa nam nije teško. Zaista uživamo kada se okupimo da radimo. Jedva čekamo da počne prvenstvo, imamo veliku ljubav među sobom, među igračima i sa stručnim štabom. Stvarno uživamo kada provodimo vreme jedni sa drugima, ali moramo da radimo na treningu i sastancima. Pred nama je velika stvar i znamo kakav potencijal imamo. Spremni smo za početak Evropskog prvenstva - zaključio je Aleksa Avramović.

