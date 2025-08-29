Slušaj vest
Foto: Kurir

Palete sa alkoholom "krstare" dvoranom dok reprezentacija Srbije trenira! Pomalo neverovatna scene: hektolitri piva i ostalog alkohola utovaraju se na police štandova u dvorani: razlog – sve je popijeno što je bilo tu za prvo kolo!

Foto: Kurir Sport

Okej, ne čudi nas ništa, jer smo videli desetine "iskrivljenih" Estonaca, ali da li je moguće da se baš toliko alkohola dovlači u Arenu. Ne postoji bilo kakvo ogračinje pri kupovini (osim osnovnog za punoletstvo), a očito su cene više nego prihvatljive za Estonce i Letonce, pa alkohol ide ko alva.

Podsećamo, da najjeftinije pivo košta 5 evra, dok za najskuplji viski morate da izdvojite 10 evra. Šankovi su krcati, pa često mora da se čeka u podugačkom redu. Govorimo o sitacijama kada su igrale Letonija i Estonija.

Ono što nije baš najprijatnije je to da se duž holova dvorane baš oseća pivo jer ga mnogi konzumeti ne donosu "u komadu" do svog mesta, nego malo i "počaste" pod. Lepljivo, klizavo, smrdi... Ali... Veslo! Estonci i Letonci su više nego veseli i alkohol ih "ne radi" na argesiju.

Biće izuzetno zanimljivo pratiti njihov današnji međusobni meč koji počinje u 17 časova po srpskom vremenu.

