Palete sa alkoholom "krstare" dvoranom dok reprezentacija Srbije trenira! Pomalo neverovatna scene: hektolitri piva i ostalog alkohola utovaraju se na police štandova u dvorani: razlog – sve je popijeno što je bilo tu za prvo kolo!

Okej, ne čudi nas ništa, jer smo videli desetine "iskrivljenih" Estonaca, ali da li je moguće da se baš toliko alkohola dovlači u Arenu. Ne postoji bilo kakvo ogračinje pri kupovini (osim osnovnog za punoletstvo), a očito su cene više nego prihvatljive za Estonce i Letonce, pa alkohol ide ko alva.

Podsećamo, da najjeftinije pivo košta 5 evra, dok za najskuplji viski morate da izdvojite 10 evra. Šankovi su krcati, pa često mora da se čeka u podugačkom redu. Govorimo o sitacijama kada su igrale Letonija i Estonija.

Ono što nije baš najprijatnije je to da se duž holova dvorane baš oseća pivo jer ga mnogi konzumeti ne donosu "u komadu" do svog mesta, nego malo i "počaste" pod. Lepljivo, klizavo, smrdi... Ali... Veslo! Estonci i Letonci su više nego veseli i alkohol ih "ne radi" na argesiju.

Biće izuzetno zanimljivo pratiti njihov današnji međusobni meč koji počinje u 17 časova po srpskom vremenu.