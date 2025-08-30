Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Portugal rezultatom 80:69, ali je ovaj meč Eurobasketa protekao u velikoj nervozi našeg tima.

Sve je počelo isključenjem Petruševa, a nastavilo se do samog kraja meča. Analizu utakmice dao je i čuveni košarkaški stručnjak Vlade Đurović i to u studiju Arene Sport.

- Hteo sam da kažem dok smo analizirali akcije Portugala da je trener odličan. Izvukao je maksimum od obve ekipe. Odličan trener, namazan. Krenuli su oštro, iznenadile nas svojom oštrinom. Ako nam budu opet sudili oni, neće biti dobro - rekao je Đurović, pa dodao:

- Počeli smo utakmicu pogrešno. Mislim da je pristup igrača bio loš. Može trener da priča, ali igrači znaju da je to slabija ekipa i da ćemo mi to lako. Tako su ušli igrači, pogotovo Avramović. On me najviše razočarao jer je počeo tako. Kao hajde da razbijemo i ove kao one prekjuče. Da se i ja malo istaknem. Počeo je tako da nijednu akciju nije pozvao. Pogrešne odluke je imao, ušli smo u nervozu. Ovi su igrali oštro. a sudije su tolerisale oštriju igru.

Imao je Vlade Đurović reči hvale za Nikolu Jokića i Nikolu Jovića, dok je Stefana Jovića pohvalio umereno.

- Na nivou kako bi trebalo igrali su danas Jokić i Jović.Stefan Jović tu negde, ali vrlo prosečno. Ne kritikujem njih nego oni mogu i moraju mnogo bolje. Šta se desilo? Napravio je glupost Petrušev i imamo peh ako je ozbiljnija povreda Bogdanovića. Moraju svi mnogo bolje. Drago mi je što se vratio Dobrić sa dve trojke, ali Gudurić nije igrao ono što može, pa eto i Marinković je ubacio nešto, ali nije to dovoljno.

Za kraj, govorio je o Vasiliju Miciću.