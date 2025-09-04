Slušaj vest

Košarkaška publika u Srbiji dobro je upoznala atraktivnu tursku TV voditeljku Deniz Aksoj tokom utakmica Evrolige.

Seksi i zgodna Turkinja Deniz Aksoj nije propustila priliku da proslavi pobedu Turske nad Srbijom (95:90) na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Deniz Aksoj, turska košarkaška TV voditeljka Foto: Printskrin/Instagram

Deniz Aksoj utakmicu je posmatrala iz partera, tačnije iz drugog reda sa turskim navijačima i članovima porodice košarkaša. Po završetku meča seksi Turkinja na svom profilu, na društvenim mrežama imala je hit objavu vezanu za Nikolu Jokića i Alperena Šenguna.

Posle jednog sjajnog poteza Nikole Jokića, Deniz se u jednom momentu uhvatila za glavu, kao da nije mogla da veruje šta vidi.

Na kraju, došlo je i do velikog veselja turske voditeljke, koja je slavila u društvu supruge Ergina Atamana.

Deniz Aksoj unazad nekoliko godina pojavom, ali i svojim stručnim komentarima privlači pažnju na utakmicama Evrolige. Pleni harizmom, energijom, elokvencijom, ali i poznavanjem košarke.

1/16 Vidi galeriju Deniz Aksoj Foto: Printskrin/Instagram

Protekle sezone bila je gost Beograda, kada je radila utakmicu Evrolige između Crvene zvezde i Partizana. Iskoristila je tada priliku, pa je otišla u Sombor, rodni grad Nikole Jokića, najboljeg košarkaša NBA lige.

- Veliki sam ljubitelj Pešića, Obradovića, nekih drugih igrača… Veliki sam obožavatelj srpske košarke. I uvek govorim, čak i kada sam u Italiji i Španiji i kada dajem intervjue, uvek kažem da je u Evropi Srbija prestonica košarke. Ova teritorija, ne samo Srbija, nego bivša Jugoslavija, Balkan, igrači odavde su protagonisti evropske košarke - rekla je tada Deniz Aksoj u razgovoru sa KLS.

Deniz Aksoj u trenucima odmora Foto: Printskrin/Instagram

Tada je na pitanje koga najviše voli od srpskih košarkaša, bez dvoumljenja odgovorila:

- To je lako. Nikola Jokić! Džoker!