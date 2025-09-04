FATALNA TURKINJA SLAVILA POBEDU NAD SRBIJOM: Zgodna TV voditeljka imala hit objavu vezanu za Jokića i Šenguna! Internet gori zbog ovog snimka! (VIDEO)
Košarkaška publika u Srbiji dobro je upoznala atraktivnu tursku TV voditeljku Deniz Aksoj tokom utakmica Evrolige.
Seksi i zgodna Turkinja Deniz Aksoj nije propustila priliku da proslavi pobedu Turske nad Srbijom (95:90) na Evropskom prvenstvu u Rigi.
Deniz Aksoj utakmicu je posmatrala iz partera, tačnije iz drugog reda sa turskim navijačima i članovima porodice košarkaša. Po završetku meča seksi Turkinja na svom profilu, na društvenim mrežama imala je hit objavu vezanu za Nikolu Jokića i Alperena Šenguna.
Posle jednog sjajnog poteza Nikole Jokića, Deniz se u jednom momentu uhvatila za glavu, kao da nije mogla da veruje šta vidi.
Na kraju, došlo je i do velikog veselja turske voditeljke, koja je slavila u društvu supruge Ergina Atamana.
Deniz Aksoj unazad nekoliko godina pojavom, ali i svojim stručnim komentarima privlači pažnju na utakmicama Evrolige. Pleni harizmom, energijom, elokvencijom, ali i poznavanjem košarke.
Protekle sezone bila je gost Beograda, kada je radila utakmicu Evrolige između Crvene zvezde i Partizana. Iskoristila je tada priliku, pa je otišla u Sombor, rodni grad Nikole Jokića, najboljeg košarkaša NBA lige.
- Veliki sam ljubitelj Pešića, Obradovića, nekih drugih igrača… Veliki sam obožavatelj srpske košarke. I uvek govorim, čak i kada sam u Italiji i Španiji i kada dajem intervjue, uvek kažem da je u Evropi Srbija prestonica košarke. Ova teritorija, ne samo Srbija, nego bivša Jugoslavija, Balkan, igrači odavde su protagonisti evropske košarke - rekla je tada Deniz Aksoj u razgovoru sa KLS.
Tada je na pitanje koga najviše voli od srpskih košarkaša, bez dvoumljenja odgovorila:
- To je lako. Nikola Jokić! Džoker!