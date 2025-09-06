Sva dešavanja sa Eurobasketa možete pratiti putem lajv-bloga Kurira.
Iz minuta u minut
EuroBasket 2025
EUROBASKET 2025, 11. DAN: Sad kreće ono pravo - nokaut faza! Počinju borbe za četvrtfinale, Orlovi u idealnom terminu!
Pratite Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.
U našem blogu na jednom mestu možete pronaći najnovije informacije o našoj reprezentaciji i ostalim učesnicima turnira, rezultate, najave, vesti sa lica mesta, kao i brdo zanimljivosti.
11. dana Eurobasketa na programu prva četiri okršaja osmine finala Eurobasketa, a na teren izlaze i naši reprezentativci koji će od 20.45 odmeriti snage sa selekcijom Finske.
Sada počinje ono pravo - nokaut faza! Zato ostanite uz Kurir sport i iz minuta u minut pratite dešavanja iz Rige!
