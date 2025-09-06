Svi događaji
A sada, ono pravo - startuje nokaut faza Eurbasketa! Danas su na programu prva četiri meča osmine finala, na teren izlaze i naši Orlovi!

Raspored utakmica:

Turska - Švedska 11.00

Nemačka - Portugal 14.15

Litvanija - Letonija 17.30

SRBIJA - FINSKA 20.45