SRBIJA - FINSKA 20.45
EuroBasket 2025
SRBIJA - FINSKA: Orlovi igraju za četvrtfinale Eurobasketa
Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.45 časova u Rigi igra utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu protiv Finske.
SRBIJA - FINSKA
Hala: Arena, Riga
Sudije: Horhe Vaskez (Španija), Takaki Kato (Japan), Luis Kastiljo (Španija)
SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.
FINSKA: Litl, Salin, Nkamua, Jantunen, Valtonen, Madsen, Madžuni, Markanen, Murinen, Gustavson, Grandison, Sepala. Trener: Lasi Tuovi
