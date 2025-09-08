Slušaj vest

Glavni trener reprezentacije Nemačke u nastavku Evropskog prvenstva biće Mumbruov pomoćnik Alan Ibrahimagić, koji je vodio ekipu tokom mečeva grupne faze, saopštio je danas Košarkaški savez Nemačke.

"U proteklih nekoliko dana shvatio sam da nisam fizički spreman da vodim tim sa klupe tokom utakmica. Odlučio sam da prilagodim uloge stručnog štaba i dam Alanu odgovornost glavnog trenera tokom utakmica. I dalje ću biti na klupi, podržavajući tim, i nastavićemo da tesno sarađujemo. Verujem da je ovo najbolji način da pomognem timu da postigne uspeh", naveo je Mumbru.

Mumbru je ;zbog akutne infekcije bio hospitalizovan neposredno pred prvu utakmicu reprezentacije Nemačke na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, a meč osmine finala protiv selekcije Portugala bio je prvi na kom je sa klupe vodio svoju ekipu na ovom takmičenju.

Reprezentacija Nemačke je, uz selekciju Turske, jedina preostala neporažena ekipa na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, na kom će u četvrtfinalu igrati protiv Slovenije.

Selekcija Nemačke je aktuelni prvak sveta, a Mumbruu je ovo prvi veliki turnir na njenom čelu, nakon što je na poziciji njenog selektora zamenio Gordona Herberta.