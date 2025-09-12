Slušaj vest

Ispadanje Srbije u osmini finala Eurobasketa 2025 šokiralo je ljubitelje košarke i ponovo otvorilo pitanje - šta dalje s reprezentacijom koja je, na papiru, imala potencijal da osvoji zlato...

Iako je tim predvođen Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem bio jedan od najjačih u istoriji, rezultat iz Rige pokazao je da to ne mora da bude presudno. Sada je pred nama izazov smene generacija i pronalaženja novih lidera koji će u budućnosti voditi "orlove" ka medaljama.

Nikola Jokić, najbolji centar sveta, i Bogdan Bogdanović, lider i kapiten kakvog dugo nismo imali, čine okosnicu tima, a rezultati u prethodnom periodu jasno su pokazali da Srbija spada među najbolje reprezentacije sveta. Ipak, kada je očekivano zlatno vreme trebalo da stigne, tim je podbacio. Pitanje koje ostaje jeste da li će sledeće prvenstvo biti prilika za istu generaciju ili će se već dogoditi potpuna smena.

Stefan Jović, koji je Eurobasket ispratio kao svoj poslednji ples, označava kraj jedne epohe. Bogdanović će za naredni imati 37 godina, Nikola Jokić 34, Vasilije Micić 35, Marko Gudurić 34, Nikola Milutinov 35, Aleksa Avramović 34...

Sigurno je da će od aktuelnih reprezentativaca uzdanice selektora biti Filip Petrušev, Vanja Marinković, Nikola Jović i Tristan Vukčević. Nikola Jović već pokazuje da je spreman da bude nosilac igre "orlova" u godinama koje dolaze. Ko još?

Talenti koji dolaze

Nikola Topić (20) potencijalno je dobro rešenje na poziciji plejmejkera. Košarkaškom inteligencijom, pregledom igre i kreativnošću u napadu već privlači pažnju. Njegov dribling, dodavanja i sposobnost da postiže poene čine ga ključnim igračem u budućnosti. Pored toga, Topić razvija defanzivne karakteristike, dobro čita protivničke akcije i pokazuje pronicljivost. Nema sumnje, spada u red najperspektivnijih igrača Srbije.

Nikola Đurišić (21) jeste bek krilo, igrač koji je zablistao u OKK Beogradu i Megi, a kao član Atlante dobro se pokazao i u razvojnoj NBA ligi. Već je bio deo reprezentacije u kvalifikacijama, a njegove igračke karakteristike i dobri fizički atributi čine ga kandidatom za jednog od lidera buduće selekcije.

Centar Bogoljub Marković (20) izdvaja se inteligencijom i visinom, što mu omogućava efikasnu igru u reketu, ali i van njega.

Njegova defanziva, dobar osećaj za blok i radna etika čine ga ključnim visokim igračem za naredne generacije. Topić i Marković su već zajedno osvojili evropski tron sa U18 reprezentacijom, a Nikola je proglašen za MVP šampionata, što potvrđuje njihov potencijal i liderske sposobnosti.

Andrej Stojaković (21), sin proslavljenog Predraga Stojakovića, još nije odlučio da li će igrati za Srbiju ili Grčku. S njim bismo rešili problem na pozicijama beka ili krila jer momak poseduje takvu "žicu". Krasi ga odličan šut i košgeterski učinak iznad protesta, što je pokazao u NCAA.

Novi lideri neće se birati samo po fizičkim sposobnostima i tehničkom znanju već i po srcu i borbenosti na terenu, kao što smo videli na poslednjem Eurobasketu.

Kusturica, Bjelić, klinci iz Partizana...

Mlađi talenti poput Nikole Kusturice (16), koji je postao šampion Evrope s kadetskom reprezentacijom i debitovao za prvi tim Barselone, te centra Pavla Bjelice, jasno pokazuju da srpska košarka ima određenu dubinu. Nikako ne treba zaboraviti Andreja Bjelića, koji je već potpisao prvi ugovor s madridskim Realom, a odlično su se u Partizanu pokazali Uroš Mijailović, Đorde Šekularac i Uroš Danilović. Pravi bek šuter je Andrej Kostić, koji u Crvenoj zvezdi zbog izuzetne konkurencije nije mogao da dođe do prostora. Instinkt "ubice" ima i Vuk Danilović, vanserijski talenat upravo na dvojci.

