On je objasnio da je odluku doneo zbog velikog psihološkog i emotivnog pritiska koji je osećao tokom drugog mandata na klupi katalonskog tima.

Na konferenciji za medije Paskval je istakao da njegov odlazak nema nikakve veze sa neslaganjima u sportskom sektoru kluba.

"Želim da bude potpuno jasno, nije bilo nikakvih problema sa sportskim rukovodstvom. Od prvog do poslednjeg dana radio sam u istom pravcu sa Huanom Karlosom Navarom i Mariom Fernandesom“, rekao je Paskval, a prenela Evroliga.

Iskusni stručnjak naveo je da je odluku doneo 16. maja, iako je samo dan ranije učestvovao u pregovorima oko dolaska novog igrača u Barselonu.

"Morate da razumete da nisam ista osoba kao kada sam odlazio 2016. godine. Sve me je to istrošilo. Celokupna situacija bila je važan faktor u ovoj odluci", poručio je Paskval.

On se u klub vratio u novembru 2025. godine kao naslednik Đoana Penjaroje, a priznao je da je od početka imao dileme oko povratka.

"Imao sam mnogo sumnji kada sam se vratio. Zato sam i ugradio izlaznu klauzulu u ugovor, jer sam se plašio da bi ovako nešto moglo da se dogodi. Ovo je glavni razlog odlaska, mnogo sam patio. Porazi me pogađaju tri puta više i mislim da nisam prava osoba da započnem novi projekat", rekao je trener Barselone.

Paskval je dodao da je želeo da odluku saopšti što ranije kako bi klub imao dovoljno vremena da organizuje budućnost.

"Ne želim da zvučim arogantno, ali mislim da će ova odluka biti dobra za Barselonu. Kada se Valensija plasirala na fajnal-for, shvatio sam da moram da ubrzam odluku. Nisam želeo da budem problem za budućnost kluba", istakao je on.

Uprkos odlasku, Paskval je naglasio da želi da sezonu završi uspešno i pozvao navijače da podrže tim u završnici borbe za titulu u ACB ligi.

"Svi želimo poslednji ples i osvajanje ACB lige. Navijačima u Palauu mogu samo da zahvalim za svu podršku koju nam pružaju", zaključio je Paskval.

