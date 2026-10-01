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20:45

Foto galerija iz Arene

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

20:41

Prvo poluvreme - 37:36

Dobrić poentira nakon prodora.

Džejms ide na liniju penala. Ne greši.

Zvezda je promašila poslednji napad i na odmor ide sa minimalnom prednošću.

20:38

19. minut -35:34

Odželej fauliran, polovičan sa linije penala.

Potom nakon dobre odbrane fauliran i Nvora i on polovičan. 

Sjajni Lojd ne staje, nova trojka.

20:37

18. minut -

Zvezda je propustila nekoliko otvorenih šuteva, da možda stekne osetniju prednost.

20:37

Novi događaj, 20:37

20:32

16. minut - 33:30

Lojd nakon tajm-auta pogotkom iz ćoška prekida nalet crveno-belih.

Moneke poentira na asistenciju Vajler-Beba.

20:29

15. minut - 31:28

Batler je fantastično uposlio Izundua, koji je silovito zakucao.

Pablo Laso traži tajm-aut.

20:26

14. minut - 29:28

Nvora je trojkom zapalio Arenu.

Moneke posle ofanzivnog skoka donosi vođstvo crveno-belima.

20:24

13. minut - 24:28

Sjajni Lojd, njegov već osmi poen, ponovo gosti u naletu.

20:22

12. minut - 24:23

Nvora raspoložen na ovom meču, pogađa iz jako teške pozicije uz faul za vođstvo Crvene zvezde.

20:17

Prva četvrtina - 19:21

Lojd je vezao pet poena, pogađa i trojku.

Kremer precizan sa poludistance za kraj prve četvrtine.

20:15

9. minut - 15:18

Lojd se odlično snašao i poentirao nakon faula. Gosti vode u Areni.

20:13

7. minut - 14:14

Nvora je zamenio Dobrića i poentirao odmah po ulasku u igru. 

Majk Džejms pogađa za izjednačenje u njegovom karakterističnom stilu.

20:11

6. minut - 12:12

Izjednačen početak utakmice, Dobrić vrlo raspoložen , postiže prvu trojku za Zvezdu na ovom meču.

20:07

5. minut - 9:10

Izundu poenima iz reketa prekida mini seriju Efesa. 

Vreme je za prvi televizijski tajm-aut.

20:06

3. minut - 7:6

Dobrić je lepo okrenuo rivala i poentirao nakon prodora.

20:03

2. minut - 5:4

Dobrić poentira nakon kontre, uzvraća Strazel.

19:59

1. minut - 3:2

Bruno Fernando postiže prve poene na meču. Sa druge strane Odželej se dobro snašao i pogađa uz faul.

19:32

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