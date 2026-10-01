CRVENA ZVEZDA - EFES: Rovovska bitka sve pršti u Areni! Poluvreme
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u utakmici 3. kola Evrolige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20 časova.
Prvo poluvreme - 37:36
Dobrić poentira nakon prodora.
Džejms ide na liniju penala. Ne greši.
Zvezda je promašila poslednji napad i na odmor ide sa minimalnom prednošću.
19. minut -35:34
Odželej fauliran, polovičan sa linije penala.
Potom nakon dobre odbrane fauliran i Nvora i on polovičan.
Sjajni Lojd ne staje, nova trojka.
16. minut - 33:30
Lojd nakon tajm-auta pogotkom iz ćoška prekida nalet crveno-belih.
Moneke poentira na asistenciju Vajler-Beba.
15. minut - 31:28
Batler je fantastično uposlio Izundua, koji je silovito zakucao.
Pablo Laso traži tajm-aut.
14. minut - 29:28
Nvora je trojkom zapalio Arenu.
Moneke posle ofanzivnog skoka donosi vođstvo crveno-belima.
12. minut - 24:23
Nvora raspoložen na ovom meču, pogađa iz jako teške pozicije uz faul za vođstvo Crvene zvezde.
Prva četvrtina - 19:21
Lojd je vezao pet poena, pogađa i trojku.
Kremer precizan sa poludistance za kraj prve četvrtine.
7. minut - 14:14
Nvora je zamenio Dobrića i poentirao odmah po ulasku u igru.
Majk Džejms pogađa za izjednačenje u njegovom karakterističnom stilu.
6. minut - 12:12
Izjednačen početak utakmice, Dobrić vrlo raspoložen , postiže prvu trojku za Zvezdu na ovom meču.
5. minut - 9:10
Izundu poenima iz reketa prekida mini seriju Efesa.
Vreme je za prvi televizijski tajm-aut.
1. minut - 3:2
Bruno Fernando postiže prve poene na meču. Sa druge strane Odželej se dobro snašao i pogađa uz faul.
Tabela Evrolige
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