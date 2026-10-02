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16:48

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Partizan je sjajno otvorio sezonu sa dve pobede protiv Armanija i Pariza na gostovanju.

Bajern je prva dva meča gostovao. Iznenadio je Hapoel u Sofiji, a potom ubedjivo poražen od Fenerbahčea.

16:46

Penjaroja pred Bajern

Ne propustiteEvroligaNE DA PENJAROJA CRNO-BELIMA DA POLETE! "Imaju izuzetne šutere, čeka nas težak meč!"
Đoan Penjaroja