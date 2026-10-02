EVROLIGA
BAJERN - PARTIZAN: Crno-beli u Minhenu žele nastavak savršenog početka Evrolige
Košarkaši Partizana gostuju Bajernu u utakmici 3. kola Evrolige.
Meč se igra u Minhenu sa početkom u 20 časova.
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16:48
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Standings provided by Sofascore
Partizan je sjajno otvorio sezonu sa dve pobede protiv Armanija i Pariza na gostovanju.
Bajern je prva dva meča gostovao. Iznenadio je Hapoel u Sofiji, a potom ubedjivo poražen od Fenerbahčea.
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