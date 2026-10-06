Slušaj vest

Na sastanku koji je održan na jezeru Komo u Italiji očekivano je bilo da Evroliga donese bitne odluke koje se tiču Partizana i Crvene zvezde.

Prema najnovijim informacijama, ono što je cela Evropa čekala da čuje - odloženo je za sledeći sastanak.

Srpski klubovi se nalaze među 11 klubova koji čekaju da se razjasni situacija oko statusa franšiza, a evroliga je saopštila da će odluka o franšizama biti doneta tek nakon sledećeg sastanka, odnosno u nedeljama koje su pred nama.

Tako je produžena neizvesnost večitih rivala i njihovih navijača, a javnosti u ovom trenutku nije poznato kada će naredno okupljanje klubova vlasnika Evrolige biti održano.

A, prema rečima Arisa Barkasa, doneta je odluka da se Evroliga proširi na 24 klubova i to već od sledeće sezone.

Glatko odbijen predlog NBA

Pre informacije o odlaganju donošenja odluke o novim franšizama, navodno, akcionari Evrolige, odnosno 13 klubova sa A licencama, odbili su predlog NBA o saradnji sa projektom koje američka organizacija ima u Evropi.

Evropski klubovi su gotovo jednoglasno odbacili ono što im je predočeno na sastanku, a neki od njih su predlog shvatili kao potpuno neprihvatljiv.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Određeni timovi su, navodno, spremni za nove razgovore i želeli bi da saslušaju bolju ponudu NBA, ukoliko takve bude.

NBA uslovila Evroligu

Ugledna "Gazeta delo Sport" je, još ranije, objavila da je NBA liga pred vlasnike Evrolige stavila konkretnu ponudu za saradnju. Kako tvrdi italijanski list, rok za odgovor ističe upravo ovog utorka, ali je uz ponudu stigao i veoma važan uslov.

Naime, NBA želi da postojeća vlasnička struktura Evrolige ostane nepromenjena. Drugim rečima, svih 13 sadašnjih vlasnika moralo bi da zadrži svoje mesto. Svaka promena, prema informacijama "Gazete delo Sport", mogla je da sruši potencijalni dogovor sa najjačom ligom sveta.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

To je bila loša vest za beogradske klubove. Prema dosadašnjim informacijama, NBA u svom projektu ne računa na Beograd. Fokus je na najvećim evropskim tržištima, odnosno gradovima poput Milana, Rima, Berlina, Barselone, Londona, Mančestera, Pariza, Liona, Minhena, Istanbula i Atine.

To znači, da je uslov za saradnju NBA i Evrolige bio da u taj projekat ne budu uključeni srpski predstavnici.

Bonus video: