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Sve oči evropske košarkaške javnosti su uprte u jezero Komo jer se tamo održava sastanak vlasnika Evrolige.

Odluke koje budu donete na sastanku bi mogle da promene mapu evropske klupske košarke. U centru pažnje je proširenje takmičenja, ali i sudbina klubova koji su konkurisali za status franšize.

Među njima su Partizan i Crvena zvezda, ali informacije koje stižu iz Italije nikako ne idu na ruku večitim rivalima.

Ugledna "Gazeta delo Sport" je objavila da je NBA liga pred vlasnike Evrolige stavila konkretnu ponudu za saradnju. Kako tvrdi italijanski list, rok za odgovor ističe upravo ovog utorka, ali je uz ponudu stigao i veoma važan uslov.

Naime, NBA želi da postojeća vlasnička struktura Evrolige ostane nepromenjena. Drugim rečima, svih 13 sadašnjih vlasnika moralo bi da zadrži svoje mesto. Svaka promena, prema informacijama "Gazete delo Sport", mogla bi da sruši potencijalni dogovor sa najjačom ligom sveta.

Problem za Evroligu

Ukoliko se prihvati model koji NBA nudi, planirano proširenje takmičenja na 24 ekipe moglo bi da bude odloženo. Samim tim, pod velikim znakom pitanja našla bi se i ideja o dodeli novih franšiza.

Trenutno vlasnici Evrolige su Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Anadolu Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, Asvel, Baskonija, Žalgiris i suspendovani CSKA.

A čak 11 klubova čeka odluku.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Za nove franšize prijavili su se Partizan, Crvena zvezda, Dubai, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. Plan je bio da osam od tih 11 kandidata dobije mesto u proširenom takmičenju, koje bi od naredne sezone trebalo da ima 24 učesnika.

NBA Evropa gura svoju priču

I tu se pojavljuje još jedna loša vest za beogradske klubove. Prema dosadašnjim informacijama, NBA u svom projektu ne računa na Beograd. Fokus je na najvećim evropskim tržištima, odnosno gradovima poput Milana, Rima, Berlina, Barselone, Londona, Mančestera, Pariza, Liona, Minhena, Istanbula i Atine.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

NBA ne želi da pravi samo košarkaški projekat. Plan je da se u čitavu priču uključe i giganti evropskog fudbala.

"Gazeta delo Sport" navodi da je zamenik komesara NBA Mark Tejtum već razgovarao sa predstavnicima Pari Sen Žermena, Barselone, Real Madrida, Bajerna i Milana.

Još važnije, NBA navodno nema nameru da čeka odluku vlasnika Evrolige. Njihov evropski projekat bi trebalo da se nastavi bez obzira na ono što će biti odlučeno na jezeru Komo.

Zbog svega toga, sastanak koji se održava u Italiji mogao bi da bude izuzetno važan i za Partizan i Crvenu zvezdu. Eventualni dogovor Evrolige i NBA mogao bi da potpuno promeni dosadašnje planove i ostavi beogradske klubove bez mesta kojem su se nadali.

Poslednji dani su doneli poplavu različitih informacija. Iz brojnih delova Evrope stižu razni scenariji, pa je u ovom trenutku veoma teško proceniti šta je zaista dogovoreno, šta se tek razmatra, a šta predstavlja samo jednu od mogućih opcija.

Kurir sport/Gazeta delo Sport

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