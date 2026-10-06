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Iako se očekivalo da elitno evropsko takmičenje preseče i donese ključne odluke po pitanju statusa Partizana i Crvene zvezde, najvažnije teme su sklonjene sa dnevnog reda.

Prema najnovijim informacijama, odluka koju željno iščekuje košarkaška javnost širom kontinenta odložena je za naredno zasedanje. Srpski velikani nalaze se u grupi od 11 klubova koji čekaju rešavanje i definisanje statusa dugoročnih franšiza. Iz sedišta takmičenja saopšteno je da će krajnji stav o licencama biti formulisan i objavljen tek nakon sledeće runde razgovora, u sedmicama koje slede.

Tako je dodatno produžena neizvesnost beogradskih rivala i njihovih pristalica, dok u ovom trenutku i dalje nije obelodanjen tačan datum kada će se vlasnici Evrolige ponovo okupiti za pregovaračkim stolom.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Evroliga se tim povodom oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Klubovi akcionari Euroleague Commercial Assets (ECA) sastali su se u utorak, 6. oktobra, u Černobiju u Italiji, kako bi razgovarali i usaglasili ključne strateške odluke u vezi sa budućnošću njihovog zajedničkog vlasništva.

- Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga poželeo je dobrodošlicu učesnicima i istakao rad koji su klubovi obavljali tokom prethodnih decenija, a koji je doveo do nezabeleženog rasta, interesovanja i zamaha evropske klupske košarke.

- Sastanak je nastavljen prezentacijom izvršnog direktora Evrolige Čusa Buena, koji je izneo informacije o napretku u realizaciji usvojene strateške mape puta i desetogodišnjeg poslovnog plana, kao i o ključnim strateškim prioritetima.

- Među njima su bili i predlog da se postojeće desetogodišnje licence, koje poseduje 13 klubova akcionara, pretvore u franšize, kao i mogućnosti za proširenje takmičenja koje su proistekle iz više obavezujućih ponuda vodećih evropskih klubova.

- Vlasnici klubova koji su prisustvovali sastanku saglasili su se da se nastavi proces pretvaranja postojećih desetogodišnjih licenci u franšize za 13 klubova akcionara ECA:

Anadolu Efes Istanbul Baskonija Vitorija-Gasteiz CSKA Moskva Armani Olimpija Milano Barselona Bajern Minhen Fenerbahče Istanbul LDLC ASVEL Vilerban Makabi Tel Aviv Olimpijakos Pirej Panatinaikos Atina Real Madrid Žalgiris Kaunas Proširenje franšiza.

- Klubovi su se takođe saglasili da nastave proces proširenja broja franšiza.

- Vlasnici klubova ovlastili su Upravni odbor da nastavi proces razmatranja mogućnosti i da u narednim nedeljama predstavi konačnu preporuku, o kojoj će potom biti odlučeno - navodi se u saopštenju.