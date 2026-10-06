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Malo ko je očekivao da će Partizan slaviti u sva tri uvodna meča Evrolige, a još manje da će Real izgubiti sva tri meča.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Učinak oba tima na startu sezone bilo je prvo što je prokomentarisao trener Partizana.

"Ako budemo mislili da oni imaju 0-3, a mi 3-0, to će biti veliki problem za nas. Moramo se setiti da su osvojili Superkup Evrolige na početku sezone, prvi trofej za Real Madrid. Istina je da su izgubili prve tri utakmice, ali igrali su u gostima i protiv vrlo važnih, kvalitetnih ekipa poput Hapoela, Dubaija i Efesa, pretendenata na plej-of. Takođe, istina da za Real Madrid nije normalno da izgubi tri utakmice zaredom u Evroligi ili ACB ligi, i za njih je, naravno, ova prva utakmica u Evroligi kod kuće izuzezno važna. To je velika ekipa, talentovana, sjajan trener, a posebno je teško pobediti u gostima — pobediti Real Madrid kod kuće je jako, jako teško. Ali spremni smo dobro da se takmičimo i da uđemo u poslednje minute sa prilikom za pobedu".

Penjaroja smatra da je trener Reala Pedro Martines već pod pritiskom, jer je, kako kaže, tako u svakom evroligaškom klubu ako se vezuju porazi.

"Svi treneri imaju veliki pritisak kada izgubimo dve ili tri utakmice zaredom. To je normalna situacija, posebno za trenere u Evroligi".

Neće biti posebne taktike protiv protiv najdominantnijeg centra Evrolige Tavaresa.

"Vrlo je jasno da je Tavares jedan od najvažnijih visokih igrača u poslednjih 10 godina u Evroligi. Sjajan obrambeni igrač, menja napadački ritam protivničkih ekipa. Ali Real Madrid je više od samog Edija Tavaresa. Puno je tu važnih igrača, igrača sa iskustvom, individualnim i fizičkim talentom. U ovom trenutku, sa novim trenerom Mateom, pokušavaju igrati drukčije nego prošle sezone, nastoje igrati brže. Tavares je za njih jako, jako važan, posebno u ovakvim situacijama, ali moramo razmišljati o Real Madridu kao ekipi, a ne o pojedincima, jer ako razmišljamo samo o pojedincima, biće nam vrlo teško".

Penjaroja je dodao da za gostovanje Realu, osim teže povređenog Vilisa, neće konkurisati ni Lamar Stivens.