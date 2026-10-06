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Košarkaši Partizana na savršen način su započeli novu sezonu u Evroligi.

Crno-beli su u prva tri kola ostvarili maksimalan učinak, a da su u dobroj formi pokazuje i ubedljiv trijumf nad Megom na startu ABA lige.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Sa takvim rezultatima, ekipu Partizana očekuje meč 4. kola Evrolige protiv Reala u Madridu.

Taj duel je na programu u četvrtak u 20.45 i igraće se u "Movistar" areni, mestu gde je Partizan poslednji put i pobedio ekipu Reala.

Statistika nikako ne ide u prilog crno-belima. Ovo će biti 34. međusobni duel, a Real vodi u pobedama sa 28 - 5.

Real je u nizu od devet uzastopnih pobeda, još od čuvene plej-of serije u sezoni 2022/23 i tuče koju je inicirao Serhio Ljulj.

Te dve pobede u četvrtfinalnoj seriji bile su ujedno jedine dve pobede Partizana u Madridu, a početak međusobnih duela datira još od sezone 1979/80.