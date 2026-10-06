PARTIZAN PROTIV TRADICIJE: Ovaj podatak najbolje govori koliko težak posao očekuje crno-bele protiv Reala u Madridu
- Partizan u četvrtom kolu Evrolige gostuje Realu u Madridu, gde ga čeka težak posao protiv rivala koji je u seriji od devet pobeda.
- Statistika je na strani Reala: ovo će biti 34. međusobni duel, a madridski tim vodi sa 28:5.
- Partizan je u Madridu slavio samo dva puta, oba u plej-of seriji 2022/23.
Košarkaši Partizana na savršen način su započeli novu sezonu u Evroligi.
Crno-beli su u prva tri kola ostvarili maksimalan učinak, a da su u dobroj formi pokazuje i ubedljiv trijumf nad Megom na startu ABA lige.
Sa takvim rezultatima, ekipu Partizana očekuje meč 4. kola Evrolige protiv Reala u Madridu.
Taj duel je na programu u četvrtak u 20.45 i igraće se u "Movistar" areni, mestu gde je Partizan poslednji put i pobedio ekipu Reala.
Statistika nikako ne ide u prilog crno-belima. Ovo će biti 34. međusobni duel, a Real vodi u pobedama sa 28 - 5.
Real je u nizu od devet uzastopnih pobeda, još od čuvene plej-of serije u sezoni 2022/23 i tuče koju je inicirao Serhio Ljulj.
Te dve pobede u četvrtfinalnoj seriji bile su ujedno jedine dve pobede Partizana u Madridu, a početak međusobnih duela datira još od sezone 1979/80.