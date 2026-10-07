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Crvena zvezda će u četvrtom kolu Evrolige biti gost Dubaiju, a utakmica je na programu u četvrtak od 18 časova.

Nakon prva tri kola ekipa sa Malog Kalemegdana ima učinak od jedne pobede i dva poraza.

"Ekipa smo u procesu. Pokušavamo da unapredimo stvari u kojima smo imali problema. Konsolidovali smo stvari, ide na bolje iz dana u dan. Dodajemo stvari, ali ne gubimo one koje su bile dobre", rekao je Ibon Navaro.

Crvena zvezda je između dve evroligaške utakmice šokantno poražena od FMP-a u okviru ABA lige.

"Problem je bio pristup i ne možemo ništa da promenimo sada, jer je to u prošlosti. Ali to nije jedina stvar. Pristup nije bio dobar, ali i druge stvari takođe smo mogli mnogo bolje. Pet igrača nije bilo u timu, to je nešto što se dešava, ali ostali igrači moraju da održavaju standard".

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Bez Motlija, klub je na tržištu

Upitan je i o stanju Džonatana Motlija nakon povrede mišića na utakmici protiv Efesa.

"On je deo našeg tima. Prošla je samo jedna nedelja, neće ga biti još tri ili četiri. Dobrić je imao problema na treningu, ne znamo da li će moći da igra sutra. Idemo sa 13 igrača i videćemo sutra ujutru kakva je situacija sa ostalima", poručio je Španac i odmah upitan o povratnicima u tim nakon povreda:

"Davidovac, Boldvin, moramo da nađemo način da igramo sa našim glavnim velikim igračem. Imamo hendikepa, ali moramo da znamo da iskoristimo naše prednosti".

Dobio je na kraju i pitanje da li ekipa razmišlja o zameni za povređenog Motlija.

"Naše petice su Izundu i Motli. Nemamo Motlija, a Ibuka je prošle godine bio treći centar u ekipi. Sada je drugačija situacija i on je glavni centar. Klub je uvek na tržištu, svaki evroligaški tim je na tržištu.

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