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Nakon što je propustio početak Nikola Đurišić se vratio u tim i biće na raspolaganju treneru Ibonu Navaru u predstojećem delu sezone.

Mladi košarkaš je samouvereno poručio da očekuje pobedu na svom evroligaškom debiju.

"Očekujem da odemo i da pobedimo. Čeka nas težak protivnik, koji je pravio ekipu za F4 Evrolige. Nadam se da ćemo odigrato dobro i pobediti. Moramo da uđemo jako od samog početka i sprečimo ih da trče, ali i da zatvorimo najbolje njihove igrače", rekao je Đurišić.

1/7 Vidi galeriju Nikola Đurišić u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Nisam još na 100 odsto"

Pričao je reprezentativac Srbije i o zdravstvenom stanju.

"Ne bih rekao da sam na 100 odsto, ali sam veoma blizu. Da kažemo da sam na nekih 80-90 odsto. Pričali smo bili, pošto sam najmlađi u timu. Očekuje od mene želju i borbu. i da uvek dajem sve od sebe".

Ne krije da najviše saveta dobija od srpskih saigrača, ali i Nikole Kalinića koji od ove sezone ima mesto u stručnom štabu Ibona Navara.

"Pre svega dobijam pomoć od naših, najviše od Dobrića i Davidovca, kao i od Kalinića, ali se svako trudi da mi pomogne".

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