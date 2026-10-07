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Monako, koji je 2025. godine igrao finale Evrolige, saopštenjem je šokirao javnost i navijače, uprkos činjenici da je opšte poznato bilo njihovo loše stanje.

Klub je proglasio bankrot nakon što je mesecima unazad imao ozbiljne finansijske poteškoće.

Monako je jedva završio prethodnu sezonu, a potom nije dobio licencu za 2026/27 nakon čega je odustao od učešća u Evroligi, a ostao je i bez prava da se takmiči u najvišem rangu francuske košarke.

Tužan dan

Ljudi iz kluba nisu pronašli rešenje, a na žalost mnogih je izdato saopštenje:

"Danas je tužan dan. Uprkos svim uloženim naporima, Monako je dospeo u situaciju obustave plaćanja. Klub će sada napraviti pauzu, u nadi da će pronaći put ka restrukturiranju i da će jednog dana ponovo pokrenuti projekat.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Niko nam ne može oduzeti ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina. Tokom svojih pet sezona u Evroligi, Monako je pobedio sve velike evropske klubove protiv kojih je igrao. Trijumf u Evrokupu 2021. doneo je našoj Kneževini prvi evropski trofej u ekipnom sportu. Tri titule prvaka Francuske, pa četiri trofeja Liga kupa, dva Kupa Francuske i jedan Superkup. Dva učešća na fajnal-foru Evrolige, uključujući i jedno finale. Niz pobeda i trofeja koji će zauvek biti deo sportske istorije Monaka.

Budućnost muške košarke u Monaku sada je u rukama Udruženja AS Monaka: njegovih rukovodilaca, trenera, mladih igrača i prvog tima koji se takmiči u Nacionalnoj 3 ligi. Njima danas predajemo štafetu, uz nadu da će se jednog dana crveno-beli vratiti na najviši nivo. Do tada, ono što smo zajedno izgradili ostaje. Hvala vam", navedeno je u saopštenju Monaka.

Nedović i Mirotić u poslednjoj sezoni

Godinama je glavno ime u Monaku bio Majk Džejms, a tako je bilo i u poslednjoj sezoni ovog kluba pred potpuni kolaps.

Bek je za saigrače imao Nemanju Nedovića i Nikolu Mirotića između ostalih.

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa klupe je ekipu vodio legendarni Vasilis Spanulis, a u timu su bili još Eli Okobo, Matju Strazel, Džeron Blosomgejm, Alfa Dijalo, Danijel Tais, Kevarijus Hejs...

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