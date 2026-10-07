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Dubai će u četvrtak od 18 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u utakmici 4. kola Evrolige.

Ćavi Paskval je dan pred utakmicu hvalio protivnika i njenog trenera.

"Navaro je sjajan trener, što je iz tokom prethodnih sezona dokazivao u Malagi. Ne otkrivam ništa novo kada kažem da se radi o odličnom treneru i želim mu sve najbolje. Njegove ekipe sve vreme igraju u izuzetno visokom tempu - Zvezda je jedan od najboljih timova u celom takmičenju u uvodnim sekundama napada, ali i u napadačkom skoku. To su dva ključna segmenta koja moramo iskontrolisati kako bismo smanjili poene iz tranzicije, a potom u napadu nametnuli sopstveni ritam", poručio je Paskval i dodao:

"Neki od njih donose visok nivo energije i karaktera, neki igrači donose kvalitet u šutu, igri iz kretanje, ili u pik-en-rolu. Crvena zvezda je tim sa odličnim igračima, odličnim trenerom i biće veoma težak protivnik".

Vrhunski uslovi u Dubaiju

Govorio je Ćavi Paskval i o svojoj ekipi i svojim igračima.

"Fantastični su, svi do jednog imaju impresivnu radnu etiku. Lično sam trener koji ne pravi razliku na osnovu nacionalnosti - za mene su svi oni igrači Dubaija i izuzetno sam srećan sa celim timom. Imamo vrhunski sistem i elitne uslove za rad. Radio sam u velikim klubovima, ali veoma sam zadovoljan svim što imamo ovde u Dubaiju. Sada mi, igrači i treneri, moramo na parketu da uzvratimo klubu za sav trud koji ulaže u nas".

Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Džanan Musa, Mam Žaite i Džastin Anderson zbog povreda neće moći da pomognu ekipi protiv crveno-belih, a Španac je poručio da je zadovoljan sastavom.

"Zadovoljni smo timom koji smo sastavili i radimo odlično. Imamo vrhunske uslove za rad. U Evroligi ne smete previše da planirate unapred svaka naredna utakmica je najvažnija", zaključio je trener Dubaija.

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Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO