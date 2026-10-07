Crveno-beli ulaze u utakmicu sa učinkom 1-2, a Dubai sa dve pobede i jednim porazom
Evroliga
SLOVENAC SUDI ZVEZDI U DUBAIJU: Poznata je sudijska trojka za duel u Emiratima
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Slovenački sudija Saša Pukl biće na čelu sudijske trojke koja će suditi utakmicu 4. kola Evrolige Dubai - Crvena zvezda.
Dubai i Crvena zvezda igraju u četvak od 18 časova u Emiratima.
FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport
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Crveno-beli ulaze u utakmicu sa učinkom 1-2, a domaćin sa dve pobede i jednim porazom.
Pored Pukla, pravdu u Dubaiju dele još Italijan Manuel Atar i Španac Arno Padros.
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