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Slovenački sudija Saša Pukl biće na čelu sudijske trojke koja će suditi utakmicu 4. kola Evrolige Dubai - Crvena zvezda.

Dubai i Crvena zvezda igraju u četvak od 18 časova u Emiratima.

FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

Crveno-beli ulaze u utakmicu sa učinkom 1-2, a domaćin sa dve pobede i jednim porazom.

Pored Pukla, pravdu u Dubaiju dele još Italijan Manuel Atar i Španac Arno Padros.

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