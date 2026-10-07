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Partizan u četvrtak gostuje "kraljevskom klubu", koji ovaj duel dočekuje sa iznenađujućih 0-3, dok su crno-beli maksimalni sa tri pobede u prva tri kola.

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

"Partizan je ekipa koja veoma dobro brani, sa mnogo agresivnosti. Igraju veoma fizički i osvajaju veliki broj ničijih lopti. Veoma su proaktivni u odbrani, dok u napadu imaju centre koji se izvlače na šut, kao i bekove sa ogromnim napadačkim potencijalom. Ovaj tim nije slučajno tu gde jeste: pobeđuju sve, ostvarili su dve pobede na gostovanjima i odlično su počeli sezonu", rekao je Martines.

Haime Pradilja, krilni centar Real Madrida, oprezno gleda na duel sa beogradskim timom.

"Radujemo se početku naše prve evroligaške utakmice na domaćem terenu i igranju pred našim navijačima. Siguran sam da će biti teška utakmica, ona koja će biti duga i neizvesna do samog kraja, jer je Partizan veoma dinamična ekipa koja se u velikoj meri oslanja na kontranapade. Moramo da budemo spremni i fokusirani svih 40 minuta, da održimo visok nivo igre u odbrani i da ga podignemo na još viši nivo kako bismo iskoristili svoje kontranapade i sveli njihov učinak u napadu na što manju meru", poručio je Pradilja.

Meč u Madridu počinje u 20.45 časova.

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Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium