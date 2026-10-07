"Partizan je ekipa koja veoma dobro brani, sa mnogo agresivnosti. Igraju veoma fizički i osvajaju veliki broj ničijih lopti. Veoma su proaktivni u odbrani, dok u napadu imaju centre koji se izvlače na šut, kao i bekove sa ogromnim napadačkim potencijalom. Ovaj tim nije slučajno tu gde jeste: pobeđuju sve, ostvarili su dve pobede na gostovanjima i odlično su počeli sezonu", rekao je Martines.

"Radujemo se početku naše prve evroligaške utakmice na domaćem terenu i igranju pred našim navijačima. Siguran sam da će biti teška utakmica, ona koja će biti duga i neizvesna do samog kraja, jer je Partizan veoma dinamična ekipa koja se u velikoj meri oslanja na kontranapade. Moramo da budemo spremni i fokusirani svih 40 minuta, da održimo visok nivo igre u odbrani i da ga podignemo na još viši nivo kako bismo iskoristili svoje kontranapade i sveli njihov učinak u napadu na što manju meru", poručio je Pradilja.