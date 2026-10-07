Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dek je već imao problema sa istim ramenom tokom reprezentativne akcije Argentine krajem avgusta i početkom septembra, a povreda se ponovo pogoršala.

Trener Real Madrida Pedro Martines potvrdio je da argentinski košarkaš neće biti u sastavu za predstojeće utakmice.

"Gabi Dek se juče povredio. Sigurno neće igrati ove nedelje, ni sutra ni za vikend. Čekamo preglede koji će biti obavljeni danas ili sutra kako bismo utvrdili težinu povrede i koliko će odsustvovati", rekao je Martines, a prenela Marka.

On je dodao da za sada nema razloga za veliku zabrinutost, ali da će više informacija biti poznato tek nakon dodatnih pregleda.

"Ne deluje da je nešto ozbiljno, ali ne želim da prognoziram rezultate. Prvo će biti urađeni pregledi, a onda ćemo znati više. Ono što je sigurno jeste da ga je medicinski tim kluba ove nedelje povukao sa treninga", naveo je trener Real Madrida.

Dek je probleme sa levim ramenom imao tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, kada je u meču protiv Portorika zadobio povredu nakon koje je, prema sopstvenim rečima, došlo do iščašenja ramena.

Uprkos tome, nastupio je i u narednom susretu protiv Kanade, ali je tada ponovo povredio isto rame.

Argentinac će zbog nove povrede sigurno propustiti duel Real Madrida i Partizana u Evroligi, kao i prvenstveni susret protiv Manrese, dok će dužina njegovog odsustva biti poznata nakon medicinskih pregleda.

(Beta)