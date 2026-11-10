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Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons bio je gost podkasta "Euroinsiders".

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Printskrin, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

No, svakako nije mogao da zaobiđe pitanja o večitom rivalu Crvenoj zvezdi.

"Obožavam derbije, posebno na strani. Volim tišinu. Da se razumemo, poštujem navijače Zvezde, kao i oni mene. Vide me na ulici, kažu da navijaju za Zvezdu, ali da vole da me gledaju. Razumem da vole svoj tim i cenim ih. Ne mrzim ni igrače Zvezde. Ne sviđaju mi se nešto mnogo, ali ih ne mrzim. Poštujem ih, imaju svoju priču, i oni su košarkaši. Volim derbije i to rivalstvo. Oba tima igraju srcem i volim kada pobedimo na našem terenu, ali slađe je na gostujućem. Tiho je na tribinama i onda 1.000 tvojih navijača bukvalno vrišti i to je neverovatno", rekao je Džons za podkast "Euroinsiders".

Bivši košarkaš Crvene zvezde Džon Braun je u podkastu rekao da ne voli Partizan, a Karlik se isto tako oseća kada je reč o Zvezdi.

"Mislim da tako pokazujemo navijačima da želimo da budemo deo njihove kulture. Takav sam od početka. Ne prihvatam ništa crveno. Ne šaljite mi crveno srce. Šta god ima crveno na sebi, ne zanima me. Salvete u restoranu ne volim crvene nego tražim bele. Tako se uklapamo i pokazujemo da volimo što smo ovde. Nadam se i da igrači Zvezde ne vole ništa crno. Kada sam potpisao za Partizan okačio sam sliku na Instagram na kojoj sam u beloj majci na kojoj nešto piše crvenim slovima. Odmah sam dobio mnogo poruka u kojima su mi ljudi rekli da dobro izgledam, ali da ne nosim više to. I od tada - nema crvene boje", završio je najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons.