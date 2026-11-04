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"Ponos Izraela" će sve utakmice na domaćem terenu igrati u dvorani „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu, na Kipru, počevši od utakmice 11. kola regularnog dela sezone protiv Hapoela iz Tel Aviva.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle tri godine u Beogradu, Makabi je odlučio da se preseli iz Pionira, koji je do sada bio dom za izraelski klub.

Naredna destinacija je Kipar, a Makabi se nada da će u narednom periodu uspeti da se vrati u svoj pravi dom – u Tel Aviv.

Evroliga se oglasila na zvaničnom sajtu i potvrdila odluku.

“Nastavićemo pažljivo da pratimo razvoj situacije u regionu i ostati u kontaktu sa svim relevantnim stranama. O svim eventualnim promenama ovih odluka javnost će biti blagovremeno obaveštena, ukoliko se situacija u regionu normalizuje.”