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Grčki velikan započeo je razgovore o angažovanju Kola Entonija, nekadašnjeg NBA košarkaša koji trenutno briljira u dresu Melburn Junajteda u australijskoj NBL ligi.

Aktuelni šampion Evrolige u potrazi je za dodatnim rešenjima na bekovskim pozicijama, posebno nakon velikog peha sa Žanom Monterom. On je morao na operaciju kolena, zbog čega ga očekuje pauza od približno šest meseci.

Prema informacijama koje je objavio Mateo Andreani, prvi kontakti između zainteresovanih strana već su uspostavljeni. Ipak, posao je još daleko od realizacije i za sada nema konkretnog dogovora.

Entoni ima 26 godina i iza sebe NBA iskustvo u dresovima Milvokija, Orlanda i Njujorka, a posle odlaska iz najjače košarkaške lige sveta pronašao je odličnu formu u Australiji.

Njegove brojke ove sezone posebno privlače pažnju. Na 11 odigranih utakmica za Melburn Junajted prosečno beleži čak 23,6 poena, uz 4,5 skokova i četiri asistencije za nešto više od 28 minuta na parketu. Uz to ima i 1,5 ukradenih lopti po meču.

Amerikanac šutira 43,5 odsto iz igre, odnosno 33,8 odsto za tri poena, čime se nametnuo kao jedan od glavnih napadačkih aduta australijskog kluba.

Ipak, Olimpijakos neće tako lako završiti posao. Entoni u ugovoru sa Melburnom ima izlaznu klauzulu, što znači da bi grčki klub morao da pronađe zajednički jezik sa Australijancima i dogovori uslove njegovog odlaska.

Za sada nema potvrde da su pregovori ušli u završnu fazu, niti da je američki plejmejker odlučio da se vrati u evropsku košarku. Jedno je sigurno – njegove partije nisu prošle nezapaženo, a Olimpijakos ozbiljno razmatra mogućnost da ga dovede u Pirej.