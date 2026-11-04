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Zvezda je slavila protiv Mehelena u Belgiji sa 87:69, čime je uspela da dođe do treće pobede i sada se nalazi na trećoj poziciji.

Zvezda je ovog leta ponovo napravila izuzetno jak tim, koji je uspeo da šokira i Galatasaraj.

Crveno-bele devojke su već jednom slavile protiv Mehelena u Beogradu, a sada su imale nešto teži zadatak. Bilo je ujednačeno u prvom poluvremenu, ali je posle toga Zvezda uspela da napravi ključnu razliku.

Tokom treće deonice je Crvena zvezda je stekla ključnu prednost i prelomila utakmicu.

Najbolja u ekipi Zvezde bila je Kolijer sa 23 poena, Henderson je dodala 14, a Spanu 13. Kod Mehelena su najbolje bie Resimon i Ben Abdel sa po 18 poena.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir