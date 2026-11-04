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Ekipa pod komandom najtrofejnijeg evropskog stručnjaka Željka Obradovića izvojevala je spektakularnu pobedu na vrelom gostovanju Realu u Madridu, slavivši nakon dramatičnog produžetka i neverovatnih bravura Kendrika Nana koji je eksplodirao u četvrtoj deonici i prelomio meč.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

Bio je to već osmi trijumf u sezoni za atinske „zelene“, koji su ovom demonstracijom sile zacementirali čelnu poziciju na tabeli Evrolige, istovremeno prekinuvši impresivan pobednički niz sastava Pedra Martinesa od čak šest uzastopnih trijumfa na evrosceni.

Do velikog skalpa u španskoj prestonici Panatinaikos je predvodio nezaustavljivi Kendrik Nan, koji je meč završio sa čak 33 ubačena poena, terorišući odbranu Madriđana iz svih pozicija. Fenomenalnu podršku imao je u liku dominatnog Matijasa Lesora, koji je pod koševima radio šta je hteo i flertovao sa tripl-dabl učinkom, upisavši 20 poena, devet skokova i pet asistencija.