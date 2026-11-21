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Partizan i Crvena zvezda ostvarili su velike pobede u Evroligi, i to nakon produžetaka.

Ipak, o rezultatima nije bilo reči samo na parketu. U studiju TV Arena Sport oglasio se poznati košarkaški stručnjak i trener Vlade Đurović, koji je posebno analizirao trijumf Zvezde, ali se osvrnuo i na pažnju koju je dobila Partizanova pobeda.

Đurović nije krio oduševljenje načinom na koji su crveno-beli stigli do trijumfa u Barseloni. Prema njegovim rečima, ekipa je pokazala osobine koje su joj nedostajale u prethodnim utakmicama.

"Zvezda je pokazala karakter, ponos, srce, dobijena je utakmica gde je Džons odigrao najslabije, neki drugi su malo dali. Ali, Zvezda je potpuno drugačije ličila nego na zadnje dve utakmice. Moraš da imaš i malo sreće. U svakom slučaju manje grešaka, više asistencija, manje skokova".

Zasmetala mu pažnja koja je posvećena Partizanu

Ipak, najzanimljiviji deo njegovog izlaganja usledio je kada je prokomentarisao odnos prema pobedama večitih rivala. Đuroviću očigledno nije prijalo što se toliko govorilo o Partizanovom produžetku, dok je trijumf Zvezde u Barseloni, po njegovom mišljenju, zasluživao mnogo veću pažnju.

"Dobijena je utakmica koju moramo da stavimo da je veća od ove Partizanove. Ja vidim da su ovde svi zadovoljni i novinari što postavljaju pitanja, ali objektivno produžetak Partizana nije toliki uspeh, da pričamo o tome tri sata na konferenciji za štampu. Ako je ovde produžetak, šta će biti u Istanbulu. Ja sam rekao da je pobedu Zvezde malo ko očekivao, dobili su, ali pravi se atmosfera kao da je nema veze", rekao je Đurović u studiju Arene Sport.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Karter oduševio, Batler imao skupe greške

Iskusni stručnjak potom se detaljnije pozabavio partijama pojedinaca u Zvezdinom timu. Posebno je istakao Tajsona Kartera, koji je odigrao utakmicu karijere, dok je imao i zamerke na račun Džereda Batlera, uprkos njegovom dobrom učinku u pojedinim trenucima.

"Hajde da kažemo još nešto o Zvezdi. Mene je Batler iznenadio, dao je 10 poena za kratko vreme i onda je u završnici gde Zvezda treba da dobije u regularnom delu, on dodaje loptu Koloku, koji gubi loptu i dolazimo do produžetka. Onda imamo situaciju gde je dva razlike i gde on dribla loptu i ima igrača i on gubi to, postižu trojku rivali. To njemu ne sme da se dešava. To što igra Vajler Beb, igra jer Džons igra jednu od lošijih partija. Napravio je dosta grešaka, ali je opet dobijeno. Kako? Davidovac je odigrao rolu za deset. Dao je osam poena. Napravio je skokove, Koloko je bananom rešio mnogo toga. Zvezda je imala malo sreće, četiri puta su ovi bacili loptu u aut, Robinson je izgubio pet. Para je odigrao jednu od najboljih utakmica, pa napravio faul i tehničke. Nisam pomenuo Kartera koji je napravio rekord karijere, 31 poen iz 29 minuta. Zvezda je šutirala slobodna bacanja 90%, postavila rekord ekipni. Ovom pobedom Zvezda je u situaciji da pobedama kod kuće i posle protiv Pariza uđe u vrh tabele".

Karterov učinak od 31 poena za 29 minuta posebno je privukao pažnju Đurovića, koji je naglasio i značaj role Dejana Davidovca, kao i doprinosa Koloka u ključnim momentima. Iako je ukazao na brojne greške i dozu sreće, jasno je da je pobeda u Barseloni ostavila snažan utisak na njega.

Đurović upozorio Zvezdu pred Bolonju

Crveno-bele sada očekuje novi izazov, duel sa Virtusom iz Bolonje. Iako bi posle pobede nad Barselonom mnogi mogli da pomisle da je naredni rival lakši zalogaj, Đurović je upozorio da takav pristup može skupo da košta.

"Prvi naredni meč je Bolonja. Sada ljudi misle da će biti lako, Bolonja je izgubila dobijenu utakmicu protiv Valensije. Očekujem da će publika da ispuni dvoranu u utorak, jer treba da ih nagradi za donošenje ova četiri boda u Beograd protiv četiri renomirane ekipe".

Posle velikog slavlja u Barseloni, crveno-beli će naredne nedelje imati priliku da pred svojim navijačima nastave uspon ka vrhu evroligaške tabele.