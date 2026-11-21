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Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici slavila protiv Barselone u Blaugrani, a način na koji je utakmica završena izazvao je burne reakcije u redovima katalonskog tima. Domaći igrači teško su podneli poraz, u poslednjim trenucima bilo je rasprave sa sudijama, a Đoel Para je zaradio i isključenje nakon dve tehničke greške.

Suđenje je, očekivano, bilo jedna od glavnih tema i na konferenciji za medije. Trener Barselone Aleksander Sekulić nije skrivao nezadovoljstvo pojedinim odlukama arbitara, ali je istovremeno priznao da je njegov tim sam doprineo porazu brojnim greškama.

- Bila je to teška utakmica, odlučena u samoj završnici. Borili smo se snažno, igrali smo do krajnjih granica. Izgubili smo utakmicu zbog sopstvenih grešaka, zbog izgubljenih lopti. Ali postoje neke stvari koje ne razumem… Kada igramo kod kuće, lopte koje su 50-50 uvek pripadnu protivniku. Ovi faulovi… Imali smo upola manje slobodnih bacanja od našeg rivala. To su stvari koje ne razumem - rekao je Sekulić.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

"To nije u našim rukama"

Trener Barselone ponovo je naglasio da ne želi da odgovornost za poraz prebaci isključivo na sudije. Ipak, nije odustao od primedbi na kriterijum arbitara, posebno kada je reč o slobodnim bacanjima i duelima na terenu.

- Igramo kod kuće, borili smo se, bili agresivni protiv veoma kvalitetne ekipe. Ali postoje stvari koje zaista ne mogu da razumem. Ipak, želim jasno da naglasim da smo utakmicu izgubili zbog sopstvenih grešaka. Moramo da radimo napornije i bolje i da se usredsredimo na stvari koje radimo. Moramo da budemo precizni. Crvena zvezda je bila veoma agresivna i naterala nas je na nekoliko izgubljenih lopti. Igrali smo do krajnjih granica. Svako ko je bio na terenu borio se svim srcem - poručio je trener katalonskog tima.

O konkretnim situacijama iz same završnice nije želeo da daje sud, već je odgovornost za objašnjenje spornih odluka prepustio arbitrima.

- Mislim da je to pitanje za sudije, a ne za mene. Ne mogu da govorim u njihovo ime. U narednoj utakmici ćemo se boriti svim snagama i nećemo razmišljati ni o čemu drugom. Sve ostalo nije u našim rukama. Moramo da shvatimo kako da bolje čuvamo loptu. Imali smo nepotrebno izgubljene lopte. To se dešava, nismo to uradili namerno. Želeli smo ovu pobedu više od bilo koga - istakao je Sekulić.

Sekulić pozvao navijače da budu još glasniji

Za kraj konferencije, trener Barselone imao je i poruku za pristalice katalonskog kluba. Uprkos bolnom porazu, pozvao ih je da nastave da pružaju podršku ekipi, kojoj je, kako kaže, sada potrebna više nego ikada.

- Ono što mogu da poručim navijačima Barselone jeste da ponovo dođu i da nas bodre. Njihova podrška nam je potrebnija nego ikada. Želimo da nam pomognu, da budu još glasniji. Atmosfera je neverovatna, ne mogu da poželim ništa više od toga. Mislim da je igračima, dok su na terenu, potrebna njihova podrška, jer su se borili, dali sve od sebe i preznojili dres Barselone - zaključio je Sekulić.