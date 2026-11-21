DA LI KARLIK NAPUŠTA PARTIZAN?! Džons konačno odgovorio na priče o Olimpijakosu: "Igrao sam novi GTA, a onda..."
- Karlik Džons je predvodio Partizan do pobede nad Bešiktašom u 13. kolu Evrolige sa 21 poenom i istakao da je trijumf bio timski.
- Amerikanac je odbacio glasine o odlasku u Olimpijakos i poručio da je potpuno fokusiran na Partizan i zajedničke ciljeve.
- Posebno je pohvalio atmosferu u Pioniru i doprinos Kajla Olmana, koji je ubacio 18 poena.
Partizan je upisao veliku pobedu protiv Bešiktaša u 13. kolu Evrolige, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih bio je Karlik Džons. Sjajni plejmejker ubacio je 21 poen i još jednom pokazao koliko znači ekipi, a posle utakmice govorio je i o glasinama koje ga povezuju sa Olimpijakosom.
Amerikanac je na pitanje o mogućem odlasku u grčki klub imao zanimljiv odgovor. Otkrio je da je, kada je video vesti o sebi, zapravo bio zaokupljen nečim sasvim drugim - novom igricom GTA!
"Da budem iskren, znate da je upravo izašao novi GTA. Bio sam kod kuće i igrao igricu. U jednom trenutku sam pogledao telefon i video sve to, ali ne obraćam pažnju na takve stvari. Već ste me čuli kako to govorim. Volim što sam ovde i uvek sam potpuno posvećen onome što radim u ovom trenutku", rekao je Džons.
Potom je jasno stavio do znanja da mu je fokus na Partizanu i zajedničkim ciljevima.
"Imamo svoje ciljeve, na zajedničkom smo putu i ja sam ovde da taj posao završim. Ne zanima me ništa što se piše po društvenim mrežama, osim možda onoga što objavljuje Partizanova stranica", poručio je plejmejker crno-belih.
Džons predvodio Partizan do pobede
Govoreći o utakmici protiv Bešiktaša, Džons je istakao da je do trijumfa došlo zahvaljujući velikoj borbi i doprinosu čitavog tima.
"Bilo je neverovatno. Izuzetno teška i intenzivna utakmica, sa mnogo borbe. Obe ekipe su večeras ostavile sve na terenu. Ali mislim da je ovo za nas bila prava timska pobeda. Čini mi se da smo imali šestoricu ili sedmoricu igrača sa dvocifrenim brojem poena.
Večeras smo mnogo bolje šutirali nego na prethodnoj utakmici. Sve u svemu, velika pobeda za nas, posebno sada kada imamo niz utakmica kod kuće. Uvek nam mnogo znači kada uspemo da ostvarimo što više pobeda pred našim navijačima", istakao je Amerikanac.
"Ovo je bilo zaista posebno"
Nije krio oduševljenje ni atmosferom u Pioniru, gde su navijači Partizana još jednom napravili pravi spektakl.
"Uvek je lepo kada vidiš 20.000 ljudi na tribinama, ali ovde je ipak malo drugačije. Mnogo je glasnije, atmosfera je još luđa. Stvarno ne mogu da izaberem. Jednostavno volim naše navijače i uživam da izlazim na teren i igram pred njima. Ovo večeras je bilo zaista posebno. Baš posebno", rekao je Džons.
Pohvalio i povratnika Olmana
Džons je posebno izdvojio i Kajla Olmana, koji je protiv Bešiktaša postigao 18 poena i bio drugi najefikasniji igrač Partizana.
"Odigrao je paklenu utakmicu. Svi znamo da je sposoban za tako nešto. Nije igrao na poslednjih nekoliko evroligaških utakmica, ali upravo na to mislim kada stalno govorim da sledeći igrač mora da bude spreman da uskoči".
"On je profesionalac. Dolazi na posao, radi, a pre svakog treninga ima iste rutine kojih se uvek pridržava. Drago mi je što je večeras dobio priliku da izađe na teren i odigra ovako dobru utakmicu", zaključio je Džons.