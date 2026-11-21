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Partizan je upisao veliku pobedu protiv Bešiktaša u 13. kolu Evrolige, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih bio je Karlik Džons. Sjajni plejmejker ubacio je 21 poen i još jednom pokazao koliko znači ekipi, a posle utakmice govorio je i o glasinama koje ga povezuju sa Olimpijakosom.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

Amerikanac je na pitanje o mogućem odlasku u grčki klub imao zanimljiv odgovor. Otkrio je da je, kada je video vesti o sebi, zapravo bio zaokupljen nečim sasvim drugim - novom igricom GTA!

"Da budem iskren, znate da je upravo izašao novi GTA. Bio sam kod kuće i igrao igricu. U jednom trenutku sam pogledao telefon i video sve to, ali ne obraćam pažnju na takve stvari. Već ste me čuli kako to govorim. Volim što sam ovde i uvek sam potpuno posvećen onome što radim u ovom trenutku", rekao je Džons.

Potom je jasno stavio do znanja da mu je fokus na Partizanu i zajedničkim ciljevima.

"Imamo svoje ciljeve, na zajedničkom smo putu i ja sam ovde da taj posao završim. Ne zanima me ništa što se piše po društvenim mrežama, osim možda onoga što objavljuje Partizanova stranica", poručio je plejmejker crno-belih.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Džons predvodio Partizan do pobede

Govoreći o utakmici protiv Bešiktaša, Džons je istakao da je do trijumfa došlo zahvaljujući velikoj borbi i doprinosu čitavog tima.

"Bilo je neverovatno. Izuzetno teška i intenzivna utakmica, sa mnogo borbe. Obe ekipe su večeras ostavile sve na terenu. Ali mislim da je ovo za nas bila prava timska pobeda. Čini mi se da smo imali šestoricu ili sedmoricu igrača sa dvocifrenim brojem poena.

Večeras smo mnogo bolje šutirali nego na prethodnoj utakmici. Sve u svemu, velika pobeda za nas, posebno sada kada imamo niz utakmica kod kuće. Uvek nam mnogo znači kada uspemo da ostvarimo što više pobeda pred našim navijačima", istakao je Amerikanac.

"Ovo je bilo zaista posebno"

Nije krio oduševljenje ni atmosferom u Pioniru, gde su navijači Partizana još jednom napravili pravi spektakl.

"Uvek je lepo kada vidiš 20.000 ljudi na tribinama, ali ovde je ipak malo drugačije. Mnogo je glasnije, atmosfera je još luđa. Stvarno ne mogu da izaberem. Jednostavno volim naše navijače i uživam da izlazim na teren i igram pred njima. Ovo večeras je bilo zaista posebno. Baš posebno", rekao je Džons.

Pohvalio i povratnika Olmana

Džons je posebno izdvojio i Kajla Olmana, koji je protiv Bešiktaša postigao 18 poena i bio drugi najefikasniji igrač Partizana.

"Odigrao je paklenu utakmicu. Svi znamo da je sposoban za tako nešto. Nije igrao na poslednjih nekoliko evroligaških utakmica, ali upravo na to mislim kada stalno govorim da sledeći igrač mora da bude spreman da uskoči".

"On je profesionalac. Dolazi na posao, radi, a pre svakog treninga ima iste rutine kojih se uvek pridržava. Drago mi je što je večeras dobio priliku da izađe na teren i odigra ovako dobru utakmicu", zaključio je Džons.