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Partizan je posle velike drame i produžetka savladao Bešiktaš sa 91:87, ali se u Turskoj očigledno ne mire lako sa porazom u Beogradu! Tamošnji mediji objavili su snimak iz završnice dodatnih pet minuta, uz tvrdnje da su sudije napravile veliku grešku na štetu ekipe Dušana Alimpijevića.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

U centru pažnje našao se Loni Voker, koji je u samom finišu produžetka pokušao da poentira iz prodora. Partizan je tada imao prednost od 84:82, a na snimku se vidi kontakt prilikom njegovog pokušaja polaganja. Sudije nisu dosudile prekršaj, a crno-beli su ubrzo potom preko Kevarijusa Hejsa stigli do četiri poena prednosti - 86:82.

Upravo taj detalj izazvao je buru u turskoj javnosti.

"Za ovo nisu svirali faul Loniju Vokeru. Sramota", navedeno je uz snimak koji su preneli tamošnji mediji.

Sporna situacija podigla buru u Turskoj

Turski komentari usmereni su pre svega na odluku sudija da ne dosude prekršaj nad Vokerom. Prema njihovom viđenju, Bešiktaš je u ključnom trenutku ostao bez prilike da se vrati u utakmicu, dok je Partizan na drugoj strani iskoristio posed i dodatno povećao prednost.

Zanimljivo je da Dušan Alimpijević nakon utakmice nije potencirao ovu situaciju. Strateg Bešiktaša čestitao je Partizanu na pobedi, a sporni detalj nije izdvojio kao razlog poraza.

Crno-beli su tako stigli do sedmog trijumfa u Evroligi, dok je Bešiktaš upisao sedmi poraz. Karlik Džons predvodio je Partizan sa 21 poenom, dok je Loni Voker bio najefikasniji u redovima turskog tima sa 22 poena.