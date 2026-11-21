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Košarkaški klub Partizan i Đoan Penjaroja nastaviće zajedničku saradnju do 2029. godine, saopštio je klub iz Humske.

Na sednici Upravnog odbora KK Partizan, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige.

U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh.

Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana.