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Kada je bilo najvažnije, Karlik Džons je pokazao zašto je jedan od ključnih igrača Partizana!

Plejmejker crno-belih zablistao je u završnici produžetka protiv Bešiktaša, vezao pet poena i praktično rešio pitanje pobednika u dramatičnom okršaju koji je Partizan dobio rezultatom 91:87.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

Reprezentativac Južnog Sudana preuzeo je odgovornost u presudnim trenucima. Najpre je pogodio za dva poena i doneo crno-belima vođstvo od 88:85, na nešto više od 50 sekundi pre kraja. Bešiktaš je potom uspeo da smanji zaostatak na samo jedan poen, ali je usledio novi potez Partizanovog asa!

Džons je krenuo u prodor, izborio se za poziciju i poentirao uz faul Entonija Brauna. Pogodio je i dodatno slobodno bacanje, postavio konačnih 91:87 i izazvao veliko slavlje u taboru crno-belih.

Posebnu težinu njegovom učinku daje činjenica da je na kraju regularnog dela utakmice doživeo blokadu u napadu kojim je Partizan mogao da stigne do pobede. Ipak, u produžetku je pokazao karakter, nije se povukao, već je preuzeo odgovornost i postao jedan od junaka velikog trijumfa.

Džons je utakmicu završio sa 21 poenom, četiri asistencije i indeksom korisnosti 23. Iz igre je šutirao odličnih 8/12, dok je sa linije slobodnih bacanja pogodio četiri od šest pokušaja.

Njegovu spektakularnu završnicu prepoznala je i Evroliga, koja je objavila snimak poteza kojim je Karlik prelomio utakmicu. Pogledajte kako je as Partizana rešio dramu u produžetku!

Partizan je tako stigao do sedme pobede u Evroligi i sada ima učinak 7-6. Crno-bele očekuju dva uzastopna duela sa Dubaijem - najpre u ABA ligi, a potom i u elitnom evropskom takmičenju.