Slušaj vest

Izjava Vlade Đurovića nakon evroligaških pobeda Crvene zvezde i Partizana otvorila je pitanje koje je mnogo važnije od jednog košarkaškog rezultata. Pitanje objektivnosti, profesionalizma i poštovanja prema svim ljubiteljima sporta u Srbiji.

Nije sporno da svako ima pravo na svoje mišljenje, da nekome određena pobeda znači više i da kao stručni konsultant analizira utakmice iz svog ugla. Međutim, postoji velika razlika između stručne analize i javnog nipodaštavanja uspeha jednog kluba uz istovremeno veličanje drugog.

1/6 Vidi galeriju Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin

- Dobijena je utakmica koju moramo da stavimo da je veća od ove Partizanove. Ja vidim da su ovde svi zadovoljni i novinari što postavljaju pitanja, ali objektivno produžetak Partizana nije toliki uspeh, da pričamo o tome tri sata na konferenciji za štampu. Ako je ovde produžetak, šta će biti u Istanbulu. Ja sam rekao da je pobedu Zvezde malo ko očekivao, dobili su, ali pravi se atmosfera kao da je nema veze - poručio je Đurović.

Upravo je ovakav pristup problematičan. Zašto bi jedna pobeda morala da bude predstavljena kao veća od druge? Zašto bi se uspeh Partizana relativizovao, dok se trijumf Crvene zvezde predstavlja kao nešto posebno? I, na kraju, ko je pozvan da određuje koliko će se o jednom rezultatu pričati, a koliko će se značaj drugog umanjivati?

1/15 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

U Srbiji žive milioni ljudi koji navijaju za Crvenu zvezdu, ali i milioni onih koji podržavaju Partizan. I jedni i drugi imaju jednako pravo da prate sport, da čuju stručnu analizu i da budu poštovani. Nijedan navijač ne sme da ima utisak da je televizijski studio pretvoren u tribinu na kojoj se jedne klupske boje veličaju, a druge potcenjuju.

Niko ne traži da se izjednačavaju rezultati, da se prećutkuju loše igre ili da se svakom klubu dele komplimenti. Naprotiv, kritika je sastavni deo sporta. Ali ona mora da bude zasnovana na činjenicama, a ne na navijačkom opredeljenju.

Zato je važno postaviti jednostavno pitanje: da li bi ovakva izjava izazvala istu reakciju kada bi uloge bile obrnute i kada bi neko umanjivao pobedu Crvene zvezde, a istovremeno veličao Partizan?

KRITIKA NA RAČUN SVEGA!

Postoji još jedan detalj koji se ne može zanemariti kada je reč o Vladi Đuroviću. Godinama unazad on iz televizijskih studija analizira, kritikuje i ocenjuje trenere i košarkaše, često bez zadrške, deleći lekcije o tome kako bi neko trebalo da vodi ekipu, postavlja igru ili koristi pojedine igrače.

Naravno, pravo na kritiku niko ne može da mu oduzme. Ipak, sasvim je legitimno postaviti pitanje iz koje pozicije i sa kakvim autoritetom se takve ocene iznose, posebno kada se uzme u obzir njegov trenerski put u poslednjih nekoliko decenija.

Đurović je poslednji veliki inostrani angažman imao u litvanskom Lijetuvos Ritasu 2005. godine, dok su među njegovim kasnijim klubovima bili OKK Beograd i Monastir, pre angažmana u FMP-u 2010. godine. Od tada je prošlo mnogo vremena, a njegova prisutnost u javnosti pre svega se vezuje za televizijske analize i komentarisanje tuđeg rada.

1/7 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Screenshot, Starsport©

To, samo po sebi, ne znači da neko nema pravo da govori o košarci. Iskustvo se ne meri isključivo poslednjim angažmanom. Ali ako se godinama tako oštro ocenjuju tuđi rezultati, odluke i stručnost, onda bi isti standardi objektivnosti i odgovornosti morali da važe i za onoga ko te ocene iznosi.

Jer nije problem kada Đurović kritikuje trenera, igrača ili klub. Problem nastaje kada se stručna analiza pretvori u navijačko odmeravanje vrednosti pobeda, a televizijski studio postane mesto na kojem se jedan rezultat uzdiže, dok se drugi umanjuje.

Ko god da sedi u toj stolici, mora da zna da nije tu da predstavlja svoje navijačko opredeljenje, već da gledaocima ponudi argumentovanu analizu.

Posebno je zanimljivo što su igrači i treneri Crvene zvezde često na udaru ovakvih analiza i ocena. Njihov rad, kvalitet i učinak neretko se procenjuju iz utakmice u utakmicu, u zavisnosti od trenutne forme i rezultata. Jedna dobra partija može da donese pohvale, ali već naredni poraz ili slabije izdanje često otvara prostor za oštre kritike i preispitivanje svega što je prethodno urađeno.

Takav pristup ne doprinosi realnom sagledavanju sportskih rezultata, već stvara nepotreban pritisak na ekipu, stručni štab i pojedince. Istovremeno se kod navijača podižu očekivanja koja nisu uvek u skladu sa realnim mogućnostima tima, a zatim se, posle prvog neuspeha, stvara atmosfera nezadovoljstva i kritike.

Nije sporno da Crvena zvezda, kao veliki klub, mora da trpi pritisak rezultata i da njeni igrači i treneri budu podložni kritikama. To važi i za Partizan. Međutim, postoji razlika između argumentovane analize i konstantnog stvaranja utiska da je svaki neuspeh dokaz nečijeg nedostatka kvaliteta, dok se uspeh ponekad ne vrednuje istim aršinima.

Upravo zato stručni konsultanti moraju da budu svesni težine svojih reči. Njihove ocene ne ostaju samo u televizijskom studiju - one se prenose među navijače, utiču na atmosferu oko klubova i dodatno oblikuju javno mnjenje. Od ljudi koji godinama komentarišu košarku očekuje se da smiruju strasti činjenicama, a ne da ih dodatno raspiruju neujednačenim kriterijumima.

BONUS VIDEO: