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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Barselonu u gostima rezultatom 103:100 posle produžetka, u utakmici 12. kola Evrolige, a završnica susreta protekla je u znaku velikih tenzija i kontroverznih sudijskih odluka.

Najviše pažnje izazvala je situacija šest sekundi pre kraja produžetka, pri vođstvu Crvene zvezde 99:98. Nakon što je Kristijan Koloko izblokirao šut Džastina Robinsona, Džoš Nebo napravio je faul nad Tajsonom Karterom.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Sudije su procenile da je reč o nesportskoj ličnoj grešci, što je izazvalo žestoke proteste domaćih košarkaša, a posebno Džoela Pare.

Igrač Barselone već je bio nezadovoljan zbog prethodne situacije u kojoj je, prema njegovom mišljenju, dobio udarac laktom, a koji sudije nisu sankcionisale. Nezadovoljstvo je ubrzo preraslo u sukob sa arbitrima, koji su mu dosudili dve tehničke greške, pa je Para morao da napusti utakmicu.

Posebno upečatljiv bio je njegov odlazak sa parketa. Para je demonstrativno pokazivao na grb Barselone, jasno stavljajući do znanja koliko je nezadovoljan sudijskim odlukama.

Španski mediji o utakmici Barselone i Crvene zvezde Foto: Printscreen/MundoDeportivo

U čitavu raspravu uključio se i Džastin Robinson, koji je zbog aplaudiranja sudijama takođe zaradio tehničku grešku.

Crvena zvezda je tako dobila čak pet slobodnih bacanja, koja su imala ogroman značaj u dramatičnoj završnici i putu do velike pobede u Barseloni.

Prenosimo vam deo iz španskih medija:

- Barselona nije uspela da savlada Crvenu zvezdu Ibona Navara (100:103), u utakmici koja je odlučena u poslednjem minutu produžetka, nakon kontroverzne odluke sudija da dosude nesportsku ličnu grešku Džošuu Nebou nad Tajsonom Karterom, šest sekundi pre kraja.

Pri rezultatu 98:99, nakon što je Kristijan Koloko izblokirao šut Džastina Robinsona, Nebo je napravio ličnu grešku nad Karterom. Sudije su procenile da je reč o nesportskoj grešci, što je izazvalo burne proteste Džoela Pare.

Košarkaš Barselone već je bio izuzetno nezadovoljan zbog udarca laktom koji je prethodno dobio u jednoj akciji, a koji sudije nisu sankcionisale. Napetost je sve više rasla, a arbitri su mu dosudili dve uzastopne tehničke greške, zbog čega je isključen iz utakmice. Parket je napustio pokazujući na grb Barselone - naveo je "Mundo Deportivo".

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