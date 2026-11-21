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Navijači Crvene zvezde ni danas ne zaboravljaju Marka Ivkovića Jagodu, koji je tragično izgubio život 21. novembra 2014. godine u Istanbulu, uoči košarkaške utakmice između Galatasaraja i Crvene zvezde u Evroligi.

Prošlo je tačno 12 godina od tragedije koja je potresla Srbiju i čitavu košarkašku javnost, a koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji crveno-belih.

Kobnog dana, Marko Ivković otputovao je u Istanbul sa grupom navijača Crvene zvezde kako bi bodrio svoj klub na gostovanju Galatasaraju. Međutim, umesto košarkaškog spektakla, putovanje je završeno tragedijom.

1/13 Vidi galeriju Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot, Kurir Sport

Ispred dvorane "Abdi Ipekči" došlo je do sukoba navijača, a Marko je tokom napada zadobio smrtonosne ubodne rane nožem. Uprkos borbi lekara da mu spasu život, mladi navijač je preminuo. Imao je samo 25 godina.

Marko je sahranjen 24. novembra na Bežanijskom groblju, gde su mu poslednju počast odali porodica, prijatelji, navijači i brojni sportski radnici.

Pravda je stigla, ali ništa nije moglo da vrati izgubljeni život. Kadir Aktaš, čovek osuđen za ubistvo Marka Ivkovića, na kraju je 2022. godine pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora, nakon višegodišnjeg sudskog postupka i promena prvobitne presude.

Crvena zvezda nije dozvolila da sećanje na svog navijača izbledi. Od 2016. godine juniorski kvalifikacioni turnir Evrolige nosi ime "Marko Ivković", u čast mladića koji je život izgubio daleko od svoje zemlje, prateći voljeni klub.

Dvanaest godina kasnije, ime Marka Ivkovića Jagode i dalje živi među navijačima Crvene zvezde. Njegova tragedija ostaje bolna opomena da sport nikada ne sme da bude razlog za nasilje i gubitak ljudskog života.

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