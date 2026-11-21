PAKAO POVREDA SE NASTAVLJA! Loše vesti: Evo kada se Lamar Stivens vraća na parket!
Nove loše vesti za Partizan!
Košarkaš Partizana Lamar Stivens propustiće narednih nekoliko utakmica zbog povrede mišića lista, prenosi "Sport Klub".
Amerikanac je zabrinuo navijače crno-belih tokom utakmice protiv Bešiktaša, kada je do klupe stigao uz pomoć štaka. Ovo je već treći ozbiljan peh za Stivensa, koji je prethodno imao problema sa rukom, a zatim i stomačni virus zbog kojeg je propuštao utakmice.
Povredu lista doživeo je protiv Valensije, a prema dostupnim informacijama, za sada nema potpune rupture mišića. Više detalja biće poznato nakon narednog snimanja, koje se očekuje u narednim nedeljama.
Njegov povratak na parket mogao bi da usledi tek tokom decembra, što predstavlja dodatni problem za Partizan u nastavku sezone.
Crno-bele u tom mesecu očekuju i dueli sa Anadolu Efesom i Olimpijakosom, 15. i 18. decembra, a ostaje da se vidi da li će Stivens do tada biti spreman da pomogne ekipi.
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