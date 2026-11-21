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Nove loše vesti za Partizan!

Košarkaš Partizana Lamar Stivens propustiće narednih nekoliko utakmica zbog povrede mišića lista, prenosi "Sport Klub".

1/5 Vidi galeriju Lamar Stivens Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026, Kurir Sport, Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Amerikanac je zabrinuo navijače crno-belih tokom utakmice protiv Bešiktaša, kada je do klupe stigao uz pomoć štaka. Ovo je već treći ozbiljan peh za Stivensa, koji je prethodno imao problema sa rukom, a zatim i stomačni virus zbog kojeg je propuštao utakmice.

Povredu lista doživeo je protiv Valensije, a prema dostupnim informacijama, za sada nema potpune rupture mišića. Više detalja biće poznato nakon narednog snimanja, koje se očekuje u narednim nedeljama.

Njegov povratak na parket mogao bi da usledi tek tokom decembra, što predstavlja dodatni problem za Partizan u nastavku sezone.

Crno-bele u tom mesecu očekuju i dueli sa Anadolu Efesom i Olimpijakosom, 15. i 18. decembra, a ostaje da se vidi da li će Stivens do tada biti spreman da pomogne ekipi.

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